Türkiye sınıf atladı sıfırcı hocalar kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nin açılışı sırasında OECD’nin Türkiye’yi orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini müjdesini vermesinin ardından, gözler sıfırcı hocalara çevrildi. Avrupa Hesaplama Sistemine geçilmesiyle birlikte Türkiye’nin ekonomik verilerinin, bizden daha yüksekte nota sahip ülkelerden daha iyi olduğunun görüldüğünü belirten ekonomistler, kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye’nin hak ettiği notu vermesi gerektiğini kaydettiler. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yeni metodolojisi ile Türkiye’nin en önemli kırılganlıkları arasında gösterilen cari açık, tasarruf oranı ve dış borçlar gibi GSYH’ya oranla ölçülen bir çok veride de sert iyileşmeyi beraberinde getirdiğine dikkat çeken ekonomistler, bunun da Türkiye’nin kredi notu artışı ihtimalini kuvvetlendirdiğini kaydettiler.

NOTU BİZDEN İYİ OLAN ÜLKELERİ GEÇİYORUZ

Garanti Bankası/BBVA Kıdemli Ekonomisti Uğur Küçük, yeni metdolojinin uluslararası düzeyde iyi anlaşılmasının zamanla Türkiye’yi yatırım yapılabilir kredi notunun bir kaç kademe üzerinde olan ve ‘A’ notları ile anılan üst orta sınıf ülkeler arasına taşıyabileceğini belirtti. Küçük “Yeni seri ile birlikte Türkiye’nin en büyük kırılganlıkları arasında gösterilen tasarruf oranına baktığımızda ise bizden daha iyi kredi notu olan Rusya, Şili, Polonya, Meksika, Güney Afrika ve Brezilya’yı geçiyoruz. Yatırımlar, tasarruf eğilimi, cari açık, bütçe, kişi başına milli gelir tüm bu verilere GSYH’ye oranla baktığımızda kredi notu bizden yüksek olan bir çok ülkeden daha iyi konuma geçtiğimiz anlaşılıyor” dedi. Küçük, şunları söyledi: “Kredi derecelendire kuruluşları tarafından Türkiye’nin en büyük kırılganlıklarının başında gösterilen düşük tasarruf oranının aslında sanıldığı kadar düşük olmadığını görülüyor. Hala yüksek olmasa da bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan yatırım yapılabilir kredi notuna sahip ülkelerle uyumlu olduğunu görüyoruz.”

YENİ ÖLÇÜM GERÇEKCİ

İş Yatırım tarafından yayımlanan notta da “Özetle, ‹bir gecede zengin olduk› benzeri atılan şüpheci başlıklara rağmen TÜİK tarafından açıklanan ulusal hesaplar verisinde yeni ve eski seri arasındaki farkları gerçekçi buluyor ve yeni serinin Türkiye›yi daha iyi anlattığına inanıyoruz” görüşüne yer verildi. Öte yandan BGC Partners Başekonomisti Özgür Altuğ ise revizyonlarla ilgili, “Yeni veri seti daha volatil ancak Türkiye’deki gerçek ekonomik aktiviteyi resmetmek konusunda da daha başarılı olacak” dedi.