TV 8 yayın akışı Survivor 2017 saat kaçta?

Her yayın dönemi reyting rekorlarında büyük başarılara imza atan Survivor yarışması bu akşam saat 20.00'de TV8'de başlıyor. Acun Ilıcalı tarafından özenle seçilen, bu sezon da büyük ses getirecek bir kadroya sahip olan Survivor 2017'de birçok ünlü isim var. 300 bin kişi arasından seçilen Gönüllüler takımına Göz6 adlı yarışmadan da Berna Keklikler ve Erdi Ünver katıldı. Her bölümü büyük mücadelelere sahne olan Survivor'ın yeni sezon ilk bölümü Acun Ilıcalı'nın sürprizleriyle başlayacak. Survivor'da yarışmacılar Survivor 2017'nin şampiyonu olmak için mücadele edecek.

SURVIVOR 2017 HANGİ GÜNLER SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Dominik'te çekimleri yapılan, bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Survivor 2017 saat 20.00'de TV8 ekranlarında olacak. 22 Ocak 2017 Pazar akşamı da yine aynı saatte ekrana gelecek. Şimdilik haftanın kaç günü yayınlanacağı kanalın yayın akışında bulunmuyor. Önceki sezon haftanın 4 günü yayınlanan yarışma programı sonradan haftanın 5 günü yayınlanmaya başlanmıştı. Bu sezon da haftanın 4 günü yayınlanması bekleniyor.

İŞTE SURVIVOR 2017 İLK BÖLÜM FRAGMANI

TV8 YAYIN AKIŞI

21 OCAK CUMARTESİ

15.00 Survivor Panorama / Canlı

18.00 Deliha / Yerli Sinema

20.00 Survivor 2017 / Yeni Bölüm

00.15 Katil Köpek Balığı / Yabancı Sinema

22 OCAK PAZAR

15.00 İşte Benim Stilim Haftanın Finali

20.00 Survivor 2017 / Yeni Bölüm

00.15 İşte Benim Stilim Haftanın Finali

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. ’Göz6’dan 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Elif Şadaoğlu, Fulya Şahin, Deniz Gültekin, Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.

SURVIVOR 2017'DEN İLK KARE

Acun Ilıcalı, sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği, 21 Ocak Cumartesi akşamı başlayacak olan Survivor 2017 yarışmasından ilk fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. İşte o paylaşım!