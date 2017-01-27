Ukraynalı modele tecavüz eden minibüs şoförüne 25 yıl hapis

Ukraynalı fotomodel Diana R. 2015 yılında Tatil için Türkiye'ye bir arkadaşının yanına geldi. Ancak Levent'ten bindiği bir minibüs tatilini kabusa çevirdi. Minibüste Diana R.'den başkasının kalmadığını gören şoför Erdem K. aracı Türk Telekom Arena Stadyumu yakınında bir yere park etti. Araç durunca yalnız olduğunu fark eden Diana R. İnmek istediğini söyledi ancak iddiaya göre evli ve iki çocuk babası olan şoför Erdem K., R.'ye, "Hayır dur. Seninle seks yapmak istiyorum" dedi.

Minibüste Diana R.'ye tecavüz eden Erdem K. sonrasında ise genç kızı misafir kaldığı evin önüne bıraktı. Olayın ardından Diana R. nin şikayeti ile K. hakkında, "çocuğun cinsel istismarı" ve "hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 19 yıldan 36.5 yıla kadar dava açıldı.

"EL SALLAYARAK YANIMDAN AYRILDI"

Açılan davada savunma yapan Erdem K. Diana R. İle birlikte sigara içip sohbet ettiklerini söyleyerek, "Aracı kenara çekip sohbet ettik. Sonra rızasıyla ilişkiye girdik. Sonra müştekiyi oturduğu yere bıraktım. El sallayarak yanımdan ayrıldı" dedi.

"KORKUDAN SESİMİ ÇIKARAMADIM"

Diana R. ise ifadesinde, "Elinde bıçakla şoför koltuğundan kalkıp yanıma geldi. Beni tehdit etti. Kimseye anlatmazsam öldürmeyeceğini söyledi. Korkudan sesimi çıkaramadım. Sonra ağlamaya başladım. Olay tarihinde 16 yaşındaydım. Beni oturduğum yere bıraktığında kusura bakma, hoşçakal" dedi.

25 YIL HAPİS

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünde sanığın cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme, Erdem Karaca'nın cinsel istismar suçundan 20 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan da 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.