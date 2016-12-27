Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü çift 3. kez barıştı

Amerika'da 2,5 yıl önce dünya evine giren Ece Sükan ile Ümit Benan çifti arasındaki buzlar eridi.

  • 3
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1
x

Ece Sükan ile modacı Ümit Benan, 7 Şubat 2014'te Amerika Kaliforniya'da nikah masasına oturmuştu. İlk kriz evliliklerinin 8'inci ayında çıkmış ama çabuk atlatmışlardı. Ece Sükan, Mayıs 2015'te "Bu kez kesin ve net olarak nokta koyuyoruz" demiş ancak temmuz ayında barış sağlanmıştı.
 
 
İki hafta önce Ece Sükan ile Ümit Benan'ın arasının 3'üncü kez bozulduğu, ilişkilerinin dikiş tutmadığı iddia edilmişti. Posta Gazetesi'nin haberine göre; ünlü çift, birbirlerinden yine kopamadı.
 
 
Geçtiğimiz günlerde buzlar eridi. Ümit Benan'ın 36'ncı yaşını İtalya Milano'da kutladılar.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilgaz Tüneli açılışını böyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilgaz Tüneli açılışını böyle izledi

Buz tutan Beyşehir Gölü'nde balık avı

Buz tutan Beyşehir Gölü'nde balık avı

Ava giden avlanır

Ava giden avlanır

METHOD-2 robotu hayat kurtaracak

METHOD-2 robotu hayat kurtaracak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA