Ünlü çift 3. kez barıştı
Amerika'da 2,5 yıl önce dünya evine giren Ece Sükan ile Ümit Benan çifti arasındaki buzlar eridi.
Ece Sükan ile modacı Ümit Benan, 7 Şubat 2014'te Amerika Kaliforniya'da nikah masasına oturmuştu. İlk kriz evliliklerinin 8'inci ayında çıkmış ama çabuk atlatmışlardı. Ece Sükan, Mayıs 2015'te "Bu kez kesin ve net olarak nokta koyuyoruz" demiş ancak temmuz ayında barış sağlanmıştı.
İki hafta önce Ece Sükan ile Ümit Benan'ın arasının 3'üncü kez bozulduğu, ilişkilerinin dikiş tutmadığı iddia edilmişti. Posta Gazetesi'nin haberine göre; ünlü çift, birbirlerinden yine kopamadı.
Geçtiğimiz günlerde buzlar eridi. Ümit Benan'ın 36'ncı yaşını İtalya Milano'da kutladılar.
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