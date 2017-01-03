Ünlü çift nerede yaşayacaklarına karar verdi!
Ünlü oyuncular Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın nereye taşınacakları belli oldu.
Uzun süredir ev arayan, son olarak Şahan Gökbakar’ın Rumelihisarı’ndaki evini gezen Serenay Sarıkaya-Kerem Bürsin çifti, Kanlıca’ya taşınma kararı aldı.
Habertürk'te yer alan habere göre; ev arayışlarını sürdüren çiftten güzel oyuncu, Kanlıca’yı çok beğendi. Sarıkaya’nın, beğendiği evleri göstermek için şu sıralar yoğun şekilde çalışan sevgilisinin boş zamanını beklediği öğrenildi.
Ünlü oyuncular, Kanlıca’ya taşındıkları takdirde Sezen Aksu, Ebru Gündeş, Mustafa Ceceli gibi ünlülere komşu olacak.
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