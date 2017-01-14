Kısmetse Olur'un ünlü çifti yaka paça kavga etti
'Kısmetse Olur' adlı yarışma programıyla ünlenen ve bu sene Survivor'a gidecek olan Eser West geceye sevgilisi Cansel Çördük'le Hande Yener'in doğum günü partisine katıldı.
Kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı Cem Şenol'un organize ettiği partiye 'Kısmetse Olur' adlı yarışma programıyla ünlenen ve bu sene Survivor'a gidecek olan Eser West, sevgilisi Cansel Çördük'le katıldı.
Sabah 04.00 sularında mekandan şiddetli bir şekilde kavga ederek ayrılan çift, objektiflere de yansıdı.
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