Kısmetse Olur'un ünlü çifti yaka paça kavga etti



Kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı Cem Şenol'un organize ettiği partiye 'Kısmetse Olur' adlı yarışma programıyla ünlenen ve bu sene Survivor'a gidecek olan Eser West, sevgilisi Cansel Çördük'le katıldı.

Sabah 04.00 sularında mekandan şiddetli bir şekilde kavga ederek ayrılan çift, objektiflere de yansıdı.