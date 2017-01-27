Demet ve İbrahim boşanma davalarına katılmadı

Avukatlarının katıldığı duruşma yaklaşık 2 saat sürdü. Gizli yapılan duruşma sonunda avukatlar tazminat ve nafaka konusunda anlaşma sağlanmaya çalışıldığını belirttiler.

TARAFLAR GELMEDİ

Akşam Gazetesi'nden Neslihan Keskin'in haberine göre; İstanbul 14. Aile Mahkemesi’nde İbrahim Kutluay ile Demet Şener’in boşanması davasının görülmesine başlandı. Davanın ilk duruşmasına Demet Şener ile İbrahim Kutluay katılmadı. Demet Şener’i avukatı Kezban Hatemi temsil etti. Gizlilik nedeniyle duruşma salonuna basın mensupları alınmadı. Davada tanık dinlendi. Çok gizli tutulan dava yaklaşık iki saat sürdü. Başta avukat Kezban Hatemi olmak üzere diğer avukatlar hiçbir açıklama yapmadı. Çekişmeli görülen davada, tazminat ve nafaka konusunda anlaşma yapılmaya çalışıldığı belirtildi. Duruşma 3 Mart gününe ertelendi.

10 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTEMİŞTİ

Çırağan Sarayı’nda 12 yıl önce görkemli bir düğünle evlenen iki çocuk annesi Demet Şener, İbrahim Kutluay’a üç ay önce boşanma davası açmıştı. ‘Boşanma kararını ben aldım’ diyen ünlü manken çocuklarının velayetini istedi. Şener’in 10 milyon lira tazminat istemişti.