Ünlü çiftten ilk bebek pozu!
Murat Yıldırım'ın düğününe katılan Hatice Şendil, belirginleşen göbeği ile dikkat çekti.
Murat Yıldırım önceki akşam Faslı oyuncu İmane Elbani ile evlendi.
İstanbul'da düzenlenen törene katılanlar arasında oyuncu Hatice Şendil ile eşi Burak Sağyaşar da vardı.5 aylık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Şendil'in belirginleşen göbeği dikkat çekti. Çift kameralara ilk bebek pozunu da vermeyi ihmal etmedi.
Kaynak: Hürriyet
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