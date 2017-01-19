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Güler Işık tesettüre girdi

Kanser teşhisi koyulan ünlü türkücü Güler Işık, umrede iyileşeceğini işaret eden rüya gördü; şifa bulunca da tesettüre girmeye karar verdi.

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Yaklaşık 2,5 yıl önce göğsünde bir sertlik ve ağrı hisseden ünlü türkücü Güler Işık, doktora gitti. Doktor Işık’ın göğüs kanseri olduğu teşhisini koydu. Olayı “Duymayan Kalmasın” programında anlatan Güler Işık, doktorundan aldığı kötü haber karşısında yıkıldığını ve hastanede kendisini yerden yere attığını söyledi. Kanser tedavisi başlayan Işık, umreye gitme kararı aldı. Umre ziyareti sırasında şifa bulmak için dua eden Işık, gece etkileyici bir rüya gördü. Kanserin etkisiyle koltuk altında üç tane beze oluşan Işık, rüyasında, koltuk altından üç böceğin çıktığını gördü. Umre ziyaretinden dönüşünde ameliyat olan Işık’ın koltuk altındaki kanser hücrelerinin yok olduğu görüldü. Bunun üzerine Işık, tesettüre girdi ve namaza başladı. Işık, tesettüre nasıl girdiğini ve hastalık sürecinde yaşadığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Sahne hayatına ara vermeyeceğini söyleyen Işık, içkili olmayan mekânlarda sahneye çıkacağını söyledi.

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