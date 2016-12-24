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Ünlü olayım diye müziğe başlamadım

Gökhan Türkmen, 2016 yılının son konserini önceki akşam İstanbul’da verdi.

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Yoğun katılımın olduğu konserde, yeni albümü ‘Sessiz’den ve eski şarkılarından oluşturduğu repertuarını seslendiren sanatçıya hayranları şarkılarında hep bir ağızdan eşlik etti. Gökhan Türkmen “Bu zamana kadar içinde bulunduğum projelerden ve yaptığım hiçbir şarkıdan pişman olmadım. Müziğe para kazanmak veya ünlü olmak için başlamadım. Şarkılarımla ne kadar fazla insana ulaşabiliyorsam o kadar mutlu oluyorum. Bizlerin yani müzisyenlerin müzik yapmaktan başka bir işi yok. Elimizden geldiğince müzik yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu. 

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