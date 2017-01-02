Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Mesut Akusta baba oluyor

Ünlü oyuncu Mesut Akusta ile eşi Şafak Özbir çifti bebek bekliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
Ünlü oyuncu Mesut Akusta ile Şafak Özbir geçtiğimiz yaz dünyaevine girdi. Ünlü çiftten Özbir, Instagram hesabından bebek beklediklerinin haberini takipçileriyle paylaştı. İşte o paylaşım; 
 
"Yeni yıla girerken... 2016'ya bazı teşekkürlerim var... Yaradan'a çok şükürlerim var..Sevdiğim insanla aile olabilmemi sağladığın için...
 
 
13 Ekim'de yani tam doğum günümde anne olacağım müjdesini verdiğin için... Bununla beraber tüm sevdiklerime sağlık verdiğin için... Şimdi tam 16. haftada biraz rahat nefes alabilmişken herkesle paylaşmak istedim. Ama duygularımı paylaşayım dersem sanırım görene kadar yazabilecek kelime bulamıyorum,çok tuhaf bir mucize...
 
İkimizde; şaşkın bir tebessümle,şükür ve tevekkülle Berfin Cano'nun geliceği günü bekliyoruz... Bundan sonrası içinde tüm dileğim herşeyin sağlıkla huzurla geçmesi,hem sevdiklerim,hem ailem,hem kalbi temiz herkes ve ülkem için"

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kara yatıp eksi 10 derecede banyo yaptı

Kara yatıp eksi 10 derecede banyo yaptı

Tarkan 2017'ye ailesiyle girdi

Tarkan 2017'ye ailesiyle girdi

Cumhuriyet tarihinin renkli siması Nuri Demirağ

Cumhuriyet tarihinin renkli siması Nuri Demirağ

Timsah eğitmenin elini kaptı

Timsah eğitmenin elini kaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA