Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Okan Karaca 140 kilodan 70'e düştü

Etiler'de eşi Zeynep ve küçük oğlu Alican'la görüntülenen Okan Karacan, 'Vücudumun yarısı gitti neredeyse, 140 kilodan 70'e düştüm. Çok şükür sağlığım yerinde bir sıkıntım yok' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mide küçültme ameliyatı olduktan sonra 70 kilo veren ünlü sunucu ve oyuncu Okan Karacan, oyunculuğu bırakıp ticarete atıldı. Eşiyle birlikte Etiler'de görüntülenen Karacan, oğlunu kucağına alıp dolaşan ünlü oyuncu, prodüksiyon şirketi ve köfteci dükkanı açarak ticarete atıldığını söyledi.
 
 
TİCARETE ATILDI, OYUNCULUĞU DÜŞÜNMÜYOR
 
Zayıfladıktan sonra ilginç roller geldiğini ancak şimdilik oyunculuğu düşünmediğini belirten Karacan, "Gelen roller beni açmıyor. Artık aile çocuk olunca biraz zor geliyor oyunculuk. Ticarete atıldım, şu an iki şirketim var ve işimin başındayım. Magazin programında yorumcu olmam için teklif de aldım, ama olumsuz yanıt verdim. Ekranda eşe dosta sallayıp tutmak bana göre değil. Ancak güzel bir yarışma programı yapmayı isterim" dedi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Reina katliamcısı Esenyurt'ta yakalandı

Reina katliamcısı Esenyurt'ta yakalandı

Kırmızı deniz ejderi ilk defa böyle görüntülendi

Kırmızı deniz ejderi ilk defa böyle görüntülendi

Kardan tank ile darbe teşebbüsüne tepki gösterdi

Kardan tank ile darbe teşebbüsüne tepki gösterdi

Parayla vatandaşlık veren ülkeler

Parayla vatandaşlık veren ülkeler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA