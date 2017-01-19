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İlker İnanoğlu ile Zeynep Mutlu boşanıyor

Ünlü oyuncu İlker İnanoğlu, 4 yıl önce evlendiği Zeynep Mutlu'dan boşanmaya karar verdi.

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Zeynep Mutlu, Filiz Akın ve Türker İnanoğlu’nun oğlu İlker İnanoğlu ile Aralık 2011’de aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerinin 2’nci yıldönümünde de Amerika Miami’de evlenmişlerdi.
 
Bir süredir ilişkilerinde sorun yaşan çift 2017 yılına ayrı girdi. 
 
Yeni yılı İlker İnanoğlu İstanbul'da, Zeynep Mutlu ise kızı Nazlı ile Miami'de karşıladı.
 
Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre İnanoğlu çifti evliliklerini kurtaramayınca boşanma kararı aldı ve geçtiğimiz günlerde mahkemeye başvurdu. 
 
Büyük bir aşkla evlenen Zeynep Mutlu ile İlker İnanoğlu evlerini de ayırdı.

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