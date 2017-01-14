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Ünlü oyuncu 'Dağ 2' filmiyle 2 ödül kazandı!

Yayınlandığı günden bu yana izlenme rekoru kıran Dağ 2 filmi ödüle doymuyor

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Ünlü oyuncu 'Dağ 2' filmiyle 2 ödül kazandı! Vizyonda ses getiren 'Dağ 2' filminde yer alan oyuncu Ahu Türkpençe, hem Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği hem de Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından ödüle layık görüldü.
 
'Dağ 2' filminde performası sayesinde bir gecede iki ödülü birden kucaklayan Ahu Türkpençe, oldukça mutlu olduğunu söyledi.

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