Melisa Sözen: Ev kadını oldum
Melisa Sözen, önceki gün City’s’ Alışveriş Merkezi’nden çıkarken objektiflere takıldı.
Gülümseyerek muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, “Uzun zamandır ekranda yokum. İş olmasa evden bile çıkacağım yok. Böylesi daha cazip geliyor. Bu aralar ev kadını oldum” açıklamasını yaptı.
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