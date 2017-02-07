Melisa Sözen: Ev kadını oldum

Rüzgar Çetin 'muşta' davası için adliyede

Bir gece kulübü çıkışında arkadaşını muşta ile yaraladığı iddiasıyla 10 yıla kadar hapsi istenen yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, duruşma sonrası görüntü vermemek için çaba büyük çaba sarf etti. Çetin’in önde, avukatın ise arkasında merdivenlerden koşar adımlarla inmeleri dikkat çekti.