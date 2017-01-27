Oyuncu Cenk Gürpınar evlendi
Oyuncu Cenk Gürpınar yazar İnci Doğruer ile evlendi.
Hayat Bilgisi, Selena, Acemi Cadı dizileriyle tanınan Cenk Gürpınar, yazar İnci Doğruer ile evlendi. Beyoğlu Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde düzenlenen merasimde çiftin nikâh şahitliğini Çağrı Yüce ve Murat Miroğlu yaptı.
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