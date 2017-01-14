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İlker Kaleli soluğu hastanede aldı

Yakışıklı oyuncu İlker Kaleli dizinin çekimlerinde rahatsızlanarak hastanelik oldu. Peki Kaleli'nin son sağlık durumu nasıl?

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Poyraz Karayel dizisini başrol oyuncusu İlker Kaleli sette yorgun düştü ve soluğu hastanede aldı. Vücut direnci zayıflayan yakışıklı oyuncu, özel bir hastaneye yatırıldı. Serum tedavisi uygulanan Kaleli'ye aynı dizide başrolü paylaştığı sevgilisi Burçin Terzioğlu da eşlik etti. Kaleli kısa bir tedavi sonrasında taburcu oldu.

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