İlker Kaleli soluğu hastanede aldı

Poyraz Karayel dizisini başrol oyuncusu İlker Kaleli sette yorgun düştü ve soluğu hastanede aldı. Vücut direnci zayıflayan yakışıklı oyuncu, özel bir hastaneye yatırıldı. Serum tedavisi uygulanan Kaleli'ye aynı dizide başrolü paylaştığı sevgilisi Burçin Terzioğlu da eşlik etti. Kaleli kısa bir tedavi sonrasında taburcu oldu.