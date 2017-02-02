Ünlü oyuncu Johnny Depp batıyor

'Karayip Korsanları' film serisinin yıldızı Johnny Depp, bir süredir finansal sorunlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Son olarak oyuncunun 1999-2016 yılları arasında finans işlerini yürüten The Management Group, Depp'i uyardı. Fakat iddiaya göre kontrolsüz para harcamaya devam eden yıldız oyuncu, tavsiyeleri dikkate almadı ve geçtiğimiz haftalarda şirkete 25 milyon dolarlık bir tazminat davası açtı.

Bunun üzerine Los Angeles mahkemesine açıklama gönderen The Management Group, Depp'le ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Şirket, ABD'li aktörün aylık harcamasının 2 milyon dolar olduğunu ve ayda 30 bin dolar şarap masrafı bulunduğunu belirtti. Ayrıca Depp'in 14 evi için 75 milyon doları gözden çıkardığını bildirdi. Özel jetleri, yatı ve sanat koleksiyonu bulunan oyuncunun 12 adet de deposu olduğu açıklandı.