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Ünlü oyuncu kansere yenik düştü!

Unutulmaz oyuncu Emmanuelle Riva, 89 yaşında hayatını kaybetti.

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Ünlü oyuncu kansere yenik düştü! Ünlü oyuncu Emmanuelle Riva, 89 yaşında hayatını kaybetti. Riva, son olarak Haneke'nin 'Aşk' (Amour) filmiyle Oscar'a aday gösterilmişti.
 
2013 yılında ‘Aşk’ filmindeki Anne rolüyle 85. Akademi Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen Fransız Aktris Emmanuel Riva uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.
 
Emmanuelle Riva Kimdir?
 
24 Şubat 1927 doğumlu Fransız aktris, Hiroshima Mon Amour (1959), Léon Morin, Priest (1961), ve Aşk (2012) filmlerindeki rolleriyle bilinmektedir.
 
Riva, 2013 yılında Aşk filmindeki Anne rolüyle 85. Akademi Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi. Aynı yıl BAFTA Ödülleri'nde de En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi.

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