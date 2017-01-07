Özcan Deniz köye yerleşti
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'den flaş karar...
Şehir hayatından sıkılan Özcan Deniz, tası tarağı topladı ve İstanbul'a 30 kilometre uzaklıktaki bir köyde yaşamaya başladı.
Sabah Gazetesi'nde yert alan habere göre; Özcan Deniz, İstanbul'a 30 kilometre uzaklıktaki Rumel Feneri köyündeki bir siteye yerleşti.
Ünlü oyuncu ve yönetmen, evini 1 milyon liraya aldı. (Sabah)
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