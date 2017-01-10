Devrim Evin ülkeyi terk mi etti?

ABD'li sözcü Dorrian: Sincar'daki PKK ve Musul'daki DEAŞ arasında fark yok

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, "ABD için Sincar'daki terör örgütü PKK ve Musul'daki DEAŞ arasında bir farkın olmadığını, her iki örgütün de ortadan kaldırılması" gerektiğini belirtti.