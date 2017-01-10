Devrim Evin ülkeyi terk mi etti?
6 buçuk milyon kişi tarafından izlenerek rekor kıran 'Fetih 1453' filminde Fatih Sultan Mehmet'i canlandırarak şöhreti yakalayan oyuncu Devrim Evin'in Londra'da yaşayacağı iddia edildi.
Devrim Evin'in iş teklifi alamayınca Londra'ya yerleşmeye karar verdiği şeklinde haberler yayınlanmıştı. Oyuncu haberleri Twitter sayfasından yaptığı açıklama ile yalanladı.
Ünlü oyuncu şu tweet'i attı:
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