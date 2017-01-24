Ünlü oyuncu yapımcı oldu, servet kaybetti!
İngiliz aktör Tom Hardy, yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği BBC dizisi 'Taboo'dan 2 milyon sterlin zarar etti.
10.4 milyon sterlinlik bütçesine karşılık ancak 8.4 milyon sterlin kazandıran sekiz bölümlük dizi, 1800'lü yıllarda 10 yıl Afrtika'da savaştıktan sonra Londra'ya dönen James Delaney'nin hikayesini anlatıyor.
Dizinin senaryosunu babası Edvard Hardy ile birlikte yazan ünlü aktör, proje için Taboo Productions adını verdiği bir yapım şirketi kurmuştu. (Habertürk)
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