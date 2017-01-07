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'İçerde' ekibi karda mahsur kaldı

Günlerdir beklenen kar yağışı İsttanbul'u etkisi altına aldı. Beyaza bürünen şehirde araçlar yollarda kaldı, ulaşım aksadı. Çekimler için Belgrad ormanına giden 'İçerde' ekibi de kardan nasibini aldı.

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Dizide Coşkun karakterine hayat veren Nebil Sayın, ekibin yaşadığı zorluğu facebook hesabından duyurdu.
 
Nebil Sayın sayfasına "80 kişi 20 araç 8 saattir Belgrad Ormanı'nda mahsuruz. Araçlar kara saplandı, yakıtımız bitiyor." notunu düştü.
 
Sayın son durumu ise "Arkdaşlar şuan AKUT, itfaiye vs ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla artık onları aramanın anlamı yok. Fakat bize ulaşamıyorlar. Beklemedeyiz, haber vereceğim" sözleriyle anlattı.
 
Oyuncu Ahmet Bilgin de Twitter üzerinden 'İçerde' ekibi için yardım istedi.
İçerde ekibi karda mahsur kaldı
 Kurtarma ekibi AKUT da resmi Twitter sayfasından mahsur kalan ekip ile irtibat halinde olduklarını duyurdu.
İçerde ekibi karda mahsur kaldı
 

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