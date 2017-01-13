Fikret Kuşkan'a eski eşinden bir dava daha!
Eski eşi Fikret Kuşkan’a nafakasının artırılması ve çocuğuyla görüşme günlerinin sınırlandırılması talebiyle iki ayrı dava açan Bahar Kerimoğlu, yine mahkeme yolunda. Kerimoğlu, Kuşkan’ın tüm mal varlığına tedbir konulmasını istiyor.
FİKRET Kuşkan ile 7 yıl önce boşandığı eski eşi Bahar Kerimoğlu arasında sular durulmuyor. Kerimoğlu, Kuşkan’ın Arsevi Özkara ile ikinci evliliğini yapmasından sonra mahkemeye başvurmuş, aylık 8 bin lira olan iştirak nafakasının 25 bin liraya yükseltilmesini talep etmişti.
Ünlü oyuncunun aylık kazancının 50 bin lira olduğunu ve Zekeriyaköy’de 2 milyon 200 bin liraya lüks bir ev aldığını öne süren Kerimoğlu’nun bu iddiası çok ses getirmişti. Çok geçmeden oğulları Kuzgun’u görüş günlerinin sınırlandırılması talebiyle ikinci davayı açan Bahar Kerimoğlu, bir yıl geçmeden üçüncü dava için avukatına vekâlet verdi. Bahar Kerimoğlu, bu kez de “mallarını eksilttiği”, mal kaçırma girişiminde olduğu iddiasıyla eski eşinin bütün mal varlığı ve gelirine tedbir konulmasını istiyor.
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