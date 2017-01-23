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Ünlü sanatçı karavanda yaşıyor

Ünlü şarkıcı Kıraç’ın eşi Ayşe Şule Bilgiç ve çocuklarıyla birlikte, 5 yıldır yılın belirli dönemlerinde Beykoz’a bağlı Ali Bahadır Köyü’ndeki bir çiftlikte yaşadığı ortaya çıktı.

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Kıraç, yakın dostları hariç hiç kimsenin bilmediği, Beykoz’a bağlı Ali Bahadır Köyü’ndeki çiftliğinin kapılarını ilk kez açtı. 
 
5 yıl önce eşi Ayşe Şule Bilgiç’le bankadan kredi çekerek bu çiftliği aldıklarını ve kredisini hâlâ ödediklerini belirten ünlü şarkıcı “13 dönümlük bu çiftlikte 17 inek, 16 tavuk, 8 ördek ve 5 hindi besliyorum” diyor.
 
 
Çiftlik sit alanı olduğu için 5 yıldır karavanda yaşamaya mecbur bırakıldıklarından dert yanarak ilgili makamlara seslenen Kıraç, bütün ömrünü şehir hayatında geçirenlereyse “Topraktan geldik toprağa gideceğiz, kini ve nefreti arkamızda bırakalım” çağrısında bulunuyor...

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