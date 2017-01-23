Ünlü sanatçı karavanda yaşıyor
Ünlü şarkıcı Kıraç’ın eşi Ayşe Şule Bilgiç ve çocuklarıyla birlikte, 5 yıldır yılın belirli dönemlerinde Beykoz’a bağlı Ali Bahadır Köyü’ndeki bir çiftlikte yaşadığı ortaya çıktı.
Kıraç, yakın dostları hariç hiç kimsenin bilmediği, Beykoz’a bağlı Ali Bahadır Köyü’ndeki çiftliğinin kapılarını ilk kez açtı.
5 yıl önce eşi Ayşe Şule Bilgiç’le bankadan kredi çekerek bu çiftliği aldıklarını ve kredisini hâlâ ödediklerini belirten ünlü şarkıcı “13 dönümlük bu çiftlikte 17 inek, 16 tavuk, 8 ördek ve 5 hindi besliyorum” diyor.
Çiftlik sit alanı olduğu için 5 yıldır karavanda yaşamaya mecbur bırakıldıklarından dert yanarak ilgili makamlara seslenen Kıraç, bütün ömrünü şehir hayatında geçirenlereyse “Topraktan geldik toprağa gideceğiz, kini ve nefreti arkamızda bırakalım” çağrısında bulunuyor...
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