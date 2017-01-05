Gökhan Türkmen ikinci kez baba oldu
2014 yılında Sinem Aksoy'la nikah masasına oturan Gökhan Türkmen, ikinci kez baba oldu
Nil Rona adında bir kızları olan Gökhan-Sinem Türkmen çifti, ikinci bebeklerine Leyla Ada ismini verdi. Gökhan Türkmen, bebeğin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.