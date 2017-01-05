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Gökhan Türkmen ikinci kez baba oldu

2014 yılında Sinem Aksoy'la nikah masasına oturan Gökhan Türkmen, ikinci kez baba oldu

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Nil Rona adında bir kızları olan Gökhan-Sinem Türkmen çifti, ikinci bebeklerine Leyla Ada ismini verdi. Gökhan Türkmen, bebeğin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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