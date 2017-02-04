Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, Tayland'da cami yaptırıyor

Yaşar İpek, Tayland tatili sırasında dünyanın en çok turist çeken adalarından Phuket'in yemeklerine ısınamayınca, yanındaki arkadaşlarına diğer adaları da gezip keşfetme teklifinde bulundu.

ÇOK MUTLU OLDU

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yerli halkın tavsiyesi sonucu Naka Adası'na geçen İpek, bir cuma günü, yerlilerin yaşadığı ormanlık alanda dolaşırken bir sürprizle karşılaştı. İpek ve arkadaşları, bir anda cuma namazı öncesi okunan sela sesini duydu. Şaşkına dönen grup, şaşkınlıklarını üzerlerinden attıktan sonra duydukları sese doğru ilerlemeye başladı. Naka Adası'nda bulunan ve 65 kişilik bir nüfusa sahip Müslüman köyüne gelen İpek ve arkadaşlarının karşısına, namaza gelen insanlarla dolu bir cami çıktı. Grup, hemen oradaki Müslümanlarla sohbet etmeye başladı. Kur'an-ı Kerim okuyan çocukları ve cuma namazını kılmak için camiye giden insanlarla bir araya gelen İpek, maneviyatı yüksek özel anlar yaşadı.

Ayrılma vakti yaklaştığında İpek, Naka Adası'ndaki Müslüman köylülere, adada bulunan, tentelerden inşa edilmiş caminin yenilenmesi için yardım etmek istediğini söyledi. Yaşadığı bu tesadüften çok etkilenen İpek, caminin yeniden yaptırılmasına ön ayak olacağı için de büyük mutluluk duydu.

KUR'AN-I KERİM OKUYAN ÇOCUKLARLA VAKİT GEÇİRDİ

Müslüman köylüler, Yaşar İpek ve arkadaşlarının Türkiye'den geldiklerini öğrenince duygu yüklü anlar yaşayarak ağlamaya başladı. İpek, şarkıcı olduğunu söyleyince, köylüler ondan ezan okumasını istedi. Köylülerin bu ricası üzerine duygulanan sanatçı, mikrofonun başına geçip kılınacak cuma namazı için öğle ezanını okudu. Namaz sonrası İpek ve arkadaşları, Kur'an-ı Kerim okuyan çocuklarla vakit geçirdi.