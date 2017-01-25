Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü sunucu, konuğunu canlı yayında ateşe verdi!

Kuveyt'te yayınlanan bir komedi programının sunucusu, canlı yayında konuğunun üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Al Arabiya'nın haberine göre Kuveytli ünlü program sunucusu Jassem Rajab, programın daha başında konuğuna 'Instagram'ın en yaygaracı kişisi' diyerek meydan okudu ve ardından canlı yayında üzerine benzin dökerek elindeki kibritle tutuşturdu.

Rajab konuğunun herhangi bir acı hissetmediğini, üzerinde özel koruyucu bir tabaka bulunduğunu ve ateşin hemen yangın tüpü ile söndürüldüğünü söylese de, sunucu sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte MKE'nin yerli olarak ürettiği 122 mm topçu roketi

İşte MKE'nin yerli olarak ürettiği 122 mm topçu roketi

Yüzlerce yıllık mağara evler

Yüzlerce yıllık mağara evler

PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Promosyon bekleyen emekliye müjde! 600 TL'yi aşacak

Promosyon bekleyen emekliye müjde! 600 TL'yi aşacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA