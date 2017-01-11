Selçuk Yöntem'in acı kaybı
Ünlü sunucu Selçuk Yöntem'in acı kaybı...
Sunucu ve oyuncu Selçuk Yöntem'in ablası Canten Tunçata hayatını kaybetti. Tunçata'nın naaşı, Kadıköy'deki Sahrayı Cedid Cami'nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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