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Şebnem Sönmez Twitter'dan duyurdu: Bu benim son oyunumdu

Tiyatro oyuncusu Şebnem Sönmez, son oyununu oynadığını duyurdu...

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Şebnem Sönmez Twitter'dan duyurdu: Bu benim son oyunumdu! Tiyatro oyuncusu Şebnem Sönmez, son oyununu oynadığını duyurdu.
 
Sönmez, Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda “İnandıklarımı harcamamak için inancımı sağaltmaya gidiyorum. Hoşçakalın” diye yazdı.

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