Şebnem Sönmez Twitter'dan duyurdu: Bu benim son oyunumdu
Tiyatro oyuncusu Şebnem Sönmez, son oyununu oynadığını duyurdu...
Şebnem Sönmez Twitter'dan duyurdu: Bu benim son oyunumdu! Tiyatro oyuncusu Şebnem Sönmez, son oyununu oynadığını duyurdu.
Sönmez, Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda “İnandıklarımı harcamamak için inancımı sağaltmaya gidiyorum. Hoşçakalın” diye yazdı.
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