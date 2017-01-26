Ünlü yýldýz Lindsay Lohan yine Ýstanbul'a geldi! Geride býraktýðýmýz yýl Eylül ayýnda Ýstanbul’a gelen ve burada Sultanbeyli’deki Suriyeli mültecilere ziyarette bulunan Lohan, burada son derece samimi görüntüler vermiþ, gözyaþlarý döktüðü fotoðraflar ertesi gün gazeteleri süslemiþti.

Lohan, geride býraktýðýmýz gün bir kez daha Türkiye’ye geldi. Bir AVM’nin içindeki restorandan çýkarken görüntülenen Amerikalý oyuncu, baþýnda bir eþarpla gazetecilerin karþýsýna çýkýnca ‘Lohan Müslüman oldu’ iddialarýný güçlendirdi.

‘ALEYKÜMSELAM’ YAZDI

Oyuncu Lindsay Lohan, kýsa bir süre önce Instagram hesabýndaki fotoðraflarý silip not kýsmýna ‘Aleykümselam’ yazmýþ ve hakkýnda Müslümanlýðý seçtiðine dair haberler çýkmýþtý. Lohan cephesinden bununla ilgili bir doðrulama gelmemiþ olsa da eþarplý hali akýllara bu haberlerin doðruluk payý olabileceðini getirdi.