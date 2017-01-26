Ünlü yýldýz Lindsay Lohan yine Ýstanbul'a geldi!
Ýki yýl önce Brooklyn'de elinde Kuran'la görüntülenen Lindsay Lohan son zamanlarda Türkiye'ye yaptýðý seyahatleri artýrdý.
Ünlü yýldýz Lindsay Lohan yine Ýstanbul'a geldi! Geride býraktýðýmýz yýl Eylül ayýnda Ýstanbul’a gelen ve burada Sultanbeyli’deki Suriyeli mültecilere ziyarette bulunan Lohan, burada son derece samimi görüntüler vermiþ, gözyaþlarý döktüðü fotoðraflar ertesi gün gazeteleri süslemiþti.
Lohan, geride býraktýðýmýz gün bir kez daha Türkiye’ye geldi. Bir AVM’nin içindeki restorandan çýkarken görüntülenen Amerikalý oyuncu, baþýnda bir eþarpla gazetecilerin karþýsýna çýkýnca ‘Lohan Müslüman oldu’ iddialarýný güçlendirdi.
‘ALEYKÜMSELAM’ YAZDI
Oyuncu Lindsay Lohan, kýsa bir süre önce Instagram hesabýndaki fotoðraflarý silip not kýsmýna ‘Aleykümselam’ yazmýþ ve hakkýnda Müslümanlýðý seçtiðine dair haberler çýkmýþtý. Lohan cephesinden bununla ilgili bir doðrulama gelmemiþ olsa da eþarplý hali akýllara bu haberlerin doðruluk payý olabileceðini getirdi.
Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.
Yorumlar
Yorumlarýnýzý kendi özgür iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.