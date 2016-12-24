Ünlüler eşleriyle yarışıyor
Sunuculuğunu Ufuk Özkan’ın yaptığı yarışma programı ‘Ben Bilmem Eşim Bilir’ yılbaşında ünlülerin yarışacağı özel bölümüyle ekrana gelecek.
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Özel bölümde; Serdar Ortaç-Chloe Ortaç, Wilma Elles-Kerem Göğüş, Kibariye-Ali Küçükbalçık ve Ferman Toprak-Hilal Toprak çiftleri yarışacak. Yılbaşı Özel bölümünde efsaneleşmiş oyunların yanı sıra yarışmanın ziyaretçileri de çok olacak. Herkesin müzik ve eğlenceye doyacağı programa Bülent Ersoy şarkıları ile renk katacak. Kibariye, Serdar Ortaç ve Ferman Toprak’ın da seslendireceği parçalar ile izleyenler müzik ve eğlenceye doyacak.
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