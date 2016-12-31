Ünlülerin son gün haleri

KIBRIS’A UÇTULAR

Yılbaşı gecesi sahneye çıkacak birçok ünlü Atatürk Havalimanı’na akın etti. Kıbrıs’ta sahne alacak Seda Sayan sevgilisi Erhan Çelik ile görüntülendi. Alişan ise “Tüm Türkiye’nin yeni yılı sağlık ve barış içinde geçsin” diyerek uçağına yöneldi.

TEBDİL-İ KIYAFET İŞE YARAMADI

2016’nın son gününde alışveriş yapan Özge Ulusoy, tanınmamak için uğraşsa da başarılı olamadı.

20. YIL HAZIRLIĞI

Şarkıcı Zara sanat hayatının 20. yılı için çok özel bir Türk Halk Müziği albümü hazırlamaya başladığını söyledi.

BAKÜ YOLCUSU

Atatürk Havalimanı girişin de görüntülenen Ayşe Hatun Önal yılbaşına Bakü’de sahnede gireceğini söyledi. Aracını valeye teslim eden şarkıcı hızlı adımlarla alana giriş yaptı.

DEVRE ARASI TATİL KEYFİ

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Mehmet Topal, eşi Seda Topal ve çocukları Mehmethan ile birlikte İstinyePark Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Ligin devre arasına girmesiyle tatilinin tadını eşi ve çocuğuyla birlikte çıkaran Topal, AVM’de mağazaları dolaşıp bol bol alışveriş yaptı. Topal, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hayranlarını kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi. AVM’deki alışveriş turunun ardından çift Masa Restorant’a geçti ve yemek yedi.

AAA! BUNLAR ‘KARA SEVDA’LI

Kara Sevda dizisinde Asu karakterini canlandıran Melisa Aslı Pamuk, sevgilisi Tolga Sala ile Akmerkez’de görüntülendi. Sevgililer mağazaları gezdikten sonra İtalyan restoranında baş başa romantik bir akşam yemeği yedi. İkili yemeğin ardından alışverişe kaldıkları yerden devam etti.

YENİ YIL BARIŞ GETİRSİN

Ekranların başarılı çifti Engin Hepileri ve Beyza Şekerci, Akmerkez’de görüntülendi. Alışveriş yapan ikili, mağazaları tek tek dolaştı. Objektiflere poz veren çift, “Yeni yıl hepimize sağlık, barış ve mutluluk getirir inşallah” diyerek alıveriş merkezinden el ele ayrıldı.

BABA KIZIN ALIŞVERİŞ TURU

Şarkıcı Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt, kızı Hira ile birlikte İstinyePark Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Kızıyla bebek giyim mağazalarını dolaşıp alışveriş yapan Okan Kurt, Hira’nın büyük ısrarı üzerine bir oyuncak mağazasına da uğrayarak Hira’nın istediği oyuncağı almayı ihmal etmedi.