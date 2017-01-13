Unutmayın hepimiz bir engelli adayıyız

Engellilerin sosyal yaşama tam ve etkin katılımı amacıyla çok sayıda proje başlatan Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), basın mensupları için teşekkür gecesi düzenledi. Baltalimanı Portaxe’deki gecede Metin Şentürk, Burcu Kara, Ebru Şallı, Zahide Yetiş ve Ahu Türkpençe’nin de aralarında olduğu ünlü isimlerle, gazetecilere katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

ENGELSİZ YAŞAM İÇİN

Star Gazetesi’nin de ödül aldığı gecenin açılışında konuşan TOFD Başkanı Ramazan Baş “Yıllardır bizi desteklediniz, projelerimizden halkı haberdar ettiniz. Böylelikle birçok insan özgürce hareket edebildi. İnsanlar yeniden istihdam edilip meslek sahibi oldu, sanat, spor gibi kültürel etkinliklere katıldılar. Bütün bunların en önemli nedenlerinin içinde siz vardınız, medyada elimiz ayağımız siz oldunuz.” diye konuştu.Derneğin faaliyetlerine destek veren Burcu Kara da şunları söyledi: “Hepimiz için önemli şey engelsiz yaşam. Çünkü her an engelli birisi olabiliriz. Bu yüzden bu derneğin amacı duyarlı ve bilinçli vatandaş olmayı sağlamak ve engelli insanlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmasına yardım etmektir.” Gecede, Ebru Şallı’nın da yer aldığı gerçek yaşamdan esinlenerek oluşturulan ‘Rüya ve Maskeler’ adlı dans gösterisi de sunuldu.