Unutmayın hepimiz bir engelli adayıyız
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin düzenlediği geceye ünlü isimlerin duyarlı mesajları damga vurdu. Gecede Star Gazetesi de derneğe katkılarından dolayı ödül aldı.
- Magazin servisi
Engellilerin sosyal yaşama tam ve etkin katılımı amacıyla çok sayıda proje başlatan Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), basın mensupları için teşekkür gecesi düzenledi. Baltalimanı Portaxe’deki gecede Metin Şentürk, Burcu Kara, Ebru Şallı, Zahide Yetiş ve Ahu Türkpençe’nin de aralarında olduğu ünlü isimlerle, gazetecilere katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.
ENGELSİZ YAŞAM İÇİN
Star Gazetesi’nin de ödül aldığı gecenin açılışında konuşan TOFD Başkanı Ramazan Baş “Yıllardır bizi desteklediniz, projelerimizden halkı haberdar ettiniz. Böylelikle birçok insan özgürce hareket edebildi. İnsanlar yeniden istihdam edilip meslek sahibi oldu, sanat, spor gibi kültürel etkinliklere katıldılar. Bütün bunların en önemli nedenlerinin içinde siz vardınız, medyada elimiz ayağımız siz oldunuz.” diye konuştu.Derneğin faaliyetlerine destek veren Burcu Kara da şunları söyledi: “Hepimiz için önemli şey engelsiz yaşam. Çünkü her an engelli birisi olabiliriz. Bu yüzden bu derneğin amacı duyarlı ve bilinçli vatandaş olmayı sağlamak ve engelli insanlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmasına yardım etmektir.” Gecede, Ebru Şallı’nın da yer aldığı gerçek yaşamdan esinlenerek oluşturulan ‘Rüya ve Maskeler’ adlı dans gösterisi de sunuldu.
STAR'A ÖDÜL
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin düzenlediği gecede ‘Milli İradenin Sesi’ Star Gazetesi ödüle layık görüldü. Derneğin tüm faaliyetlerine yaptığı haberlerle destek olan Star Gazetesi’nin ödülü Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak’a takdim edildi. Kutsal bir görev yaptıklarını ifade eden Albayrak, sadece Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne değil ‘engelsiz bir yaşam’ için çalışan birçok sivil toplum kuruluşuna ve sosyal sorumluluk projelerine de desteklerinin devam edeceğini söyledi.
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