Ustayı kaybettik

Bir süredir mesane kanseri tedavisi gören 71 yaşındaki usta oyuncu Ayberk Atilla, dün sabah İstanbul’da hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’ndan yapılan açıklamada, Atilla’nın hayatını kaybettiği belirtilerek, “Değerli sanatçılarımızdan Ayberk Atilla ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.

20 GÜN ÖNCE SETTEYDİ

Atilla’nın vefat ettiği hastaneye gelen oyuncu Sinan Bengier de üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: “20 günde kaybettik. Çok hızlı ilerleyen bir hastalık bu. Tam 20 gün önce setteydik ama doktorlar hızlı bir ilerleme olduğunu söylediler. Bu kadar erken vefat edeceğini tahmin etmedik. İyileşir sandık ama olmadı.” Atilla için bugün Üsküdar’daki Kerem Yılmazer Sahnesi’nde saat 11.00’de tören düzenlenecek. Ayberk Atilla, Üsküdar Şakirin Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’ndan son yolculuğuna uğurlanacak.

Ayberk Atilla’nın ‘Bir Demet Tiyatro’da birlikte rol aldığı Erdal Tosun da aralık ayının sonunda bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.