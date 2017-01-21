Ustayı kaybettik
Mesane kanseri tedavisi gören 71 yaşındaki usta oyuncu Ayberk Atilla, dün sabah hayatını kaybetti. Atilla bugün Üsküdar Şakirin Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak.
- Magazin servisi
Bir süredir mesane kanseri tedavisi gören 71 yaşındaki usta oyuncu Ayberk Atilla, dün sabah İstanbul’da hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’ndan yapılan açıklamada, Atilla’nın hayatını kaybettiği belirtilerek, “Değerli sanatçılarımızdan Ayberk Atilla ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.
20 GÜN ÖNCE SETTEYDİ
Atilla’nın vefat ettiği hastaneye gelen oyuncu Sinan Bengier de üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: “20 günde kaybettik. Çok hızlı ilerleyen bir hastalık bu. Tam 20 gün önce setteydik ama doktorlar hızlı bir ilerleme olduğunu söylediler. Bu kadar erken vefat edeceğini tahmin etmedik. İyileşir sandık ama olmadı.” Atilla için bugün Üsküdar’daki Kerem Yılmazer Sahnesi’nde saat 11.00’de tören düzenlenecek. Ayberk Atilla, Üsküdar Şakirin Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’ndan son yolculuğuna uğurlanacak.
Ayberk Atilla’nın ‘Bir Demet Tiyatro’da birlikte rol aldığı Erdal Tosun da aralık ayının sonunda bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
TİYATRODAN VAZGEÇMEDİ
18 Eylül 1946’da İstanbul’da dünyaya gelen Ayberk Atilla, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra 1967’de Lale Oraloğlu Tiyatrosu’na başladı. Birçok tiyatroda çalışan sanatçı, BKM kadrosuna katıldı. ‘Bir Demet Tiyatro’, ‘Organize İşler’, ‘Hükümet Kadın’ filmlerinde rol alan Atilla en son ‘Kiralık Aşk’ ve ‘Seksenler’ dizilerinde oynamıştı.
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