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Cem Yılmaz isyan etti: Uydurma haber için çok üzgünüm!

Cem Yılmaz, komşularıyla 'sokak kedileri' yüzünden mahkemelik olduğuna dair iddialara Twitter'dan yanıt verdi.

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Cem Yılmaz, "'Masum Kediler ve Ben' konulu uydurma haber için çok üzgünüm. Bu vesileyle sosyal medyanın koca bir yalandan ibaret olduğu gerçeği! Nettir. Bazen küçük, bazen hayata, hayatlara malolan her türlü yalanın döndüğü bu mecrada herkese akıl diliyorum, umudum da doğrusu yoktur. Bu böyle... Ben bu mecrayı sizin gibi kullanmıyorum, kullanmadım, kullanmayacağım. Teşekkürler." dedi.
 
Komşularının beslediği sokak kedilerinin, Cem Yılmaz ve çevredekiler arasında gerginlik yarattığı ve konunun mahkemeye taşındığı iddia edilmişti.
Cem Yılmaz isyan etti: Uydurma haber için çok üzgünüm

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