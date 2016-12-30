Uzaylı! Sana hiç yakışmadı

Mustafa Topaloğlu eşi Derya Topaloğlu’nu hastanelik etti. ‘Uzaylı türkücü’ olarak tanınan Topaloğlu’nun 18 yıldır birlikte yaşadığı hayat arkadaşı Derya Topaloğlu’na yumruk atıp yüzündeki orbita kemiğini kırdığı iddia edildi. İki çocuğunun babası Mustafa Topaloğlu’ndan dayak yediğini söyleyen Derya Topaloğlu, yüzünün fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.

AMELİYAT OLDUM

Derya Topaloğlu fotoğrafların altına şu notu düştü: “Beni bu hale 18 yaşımdan 33 yaşıma kadar yanında bulunduğum ve iki evlat verdiğim Mustafa Topaloğlu getirdi. Sitenin kafeteryasında, arkadaşlarımla bir masada otururken; sorgusuz sualsiz yanıma gelip gözüme yumruk attı. Attığı yumrukla ‘ortiba’ dedikleri, gözümün kemiği kırıldı. Çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Şimdi ailemin yanındayım. Bu son vuruşuyla sözde olan evlilik bitmiştir. Böylesi bir vahşeti Allah kimseye vermesin.”

Derya Topaloğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Mustafa 66 yaşında ve çok ciddi tedavi görmesi lazım. Ben canımı yolda bulmadım, asla dönmem.”