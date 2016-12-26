'Vatanım Sensin' kadrosunda sürpriz isim!
“Vatanım Sensin”in oyuncu kadrosuna Selma Ergeç dahil oldu. Ergeç, dizide Halide Edib Adıvar’ı canlandıracak.
Başrollerini Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in paylaştığı, “Vatanım Sensin”in oyuncu kadrosuna Selma Ergeç de dahil oldu. İki yıl aradan sonra setlere dönen Ergeç, dizide ‘Halide Onbaşı’ olarak da bilinen, Türk edebiyatının önemli kalemlerinden yazar ve siyasetçi Halide Edib Adıvar’ı oynayacak.
38 yaşındaki Ergeç, 1919 yılında İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için etkileyici konuşmalar yapan usta bir hatip olarak seyirci karşısına çıkacak.
Kaynak: NTV
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