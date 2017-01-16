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Vatanımıza sahip çıkacağız

Aralarında Kenan İmirzalıoğlu’nun da yer aldığı ünlüler, Şehitler Tepesi’ne karanfil bıraktı ve terörü lanetledi.

  • Magazin Servisi
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Sanat dünyasının önde gelen isimleri, İstanbul Şehir Tiyatroları’nın teröre karşı başlattığı protesto yürüyüşünde bir araya geldi. Aralarında Kenan İmizralıoğlu, Selçuk Yöntem, Erhan Yazıcıoğlu ve Ali Poyrazoğlu’nun olduğu ünlüler, yağmur altında yürüyerek Şehitler Tepesi’ne karanfil bıraktı. İstanbul Şehir Tiyatroları eski Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu’nun organize ettiği protesto yürüyüşü öncesi sanatçılar Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nda bir araya geldi. ‘Sanatçı, asker, polis el ele’ dövizleri taşıyan sanatçılar teröre karşı birlik ve beraberlik mesajları verdi. Şehitler Tepesi’ne karanfil bırakan Kenan İmirzalıoğlu da teröre karşı birlik çağrısı yaptı.

OYUNA GELMEYİZ

İmirzalıoğlu, şunları söyledi: “Biz 80 milyon omuz omuza hep beraber birlik beraberlikle bu vatana sahip çıkacağız. Bu bizim görevimiz. Biz yaşamaya, ayakta durmaya devam edeceğiz. Amaçları bizi mutsuz görmek, evlere tıkmak ama şükür ki Türk halkının sağduyusu bu oyuna gelmeyecek. Sanatçının toplumdan kopması mümkün değil, hep iç içeyiz”

 

 

 

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