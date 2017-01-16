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Yabancı modellerden Türkiye çağrısı

Türkiye’de yaşayan yabancı modeller, İngilizce “Türkiye’yi seviyoruz. Korkmayın buraya gelin” diye video hazırlayıp sosyal medya hesaplarında paylaştı.

  • Magazin Servisi
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Türkiye’de modellik yapan dünyaca ünlü modellerden örnek ve duygulandırıcı davranış. Yaşanan üzücü olaylardan sonra ünlü modeller bir araya gelip video hazırladılar. Videoda İngilizce “Korkmayın Türkiye’ye gelin. Burada hayat güzel. Biz sokaktayız ve güvendeyiz. Türkiye’yi seviyoruz” dediler. Videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Video kısa sürede büyük ilgi gördü. Flash Model öncülüğünde hazırlanan videoda İspanyol Carlos Martin, Rus Daria Parshina ve Alina Semerukhina, Amerikalı Nicole Meyer, Hollandalı Michelle Wiegman’in mesajları yer alıyor.

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