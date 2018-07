Yavuz Bingöl kimdir kaç yaşında nereli Yavuz Bingöl kızı kim son röportajı nedir

Yavuz Bingöl kimdir kaç yaşında nereli Yavuz Bingöl kızı kim sorusu gündemde araştırılan konular arasında. Yaptığı açıklamalar nedeniyle zaman zaman tepki çeken türkücü Yavuz Bingöl, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Yavuz Bingöl, 7 Ekim 1964 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası Kars/Sarıkamış'lı edebiyat öğretmeni Yılmaz Bingöl ve annesi de Kars/Sarıkamış ‘lı halk ozanı müzisyen Şahsenem Bacı'dır. Yavuz Bingöl'ün Oğuz Bingöl ve Efsun adında iki kardeşi vardır. Yavuz Bingöl, babasının işi dolayısıyla öğrenim hayatını çeşitli illerde sürdürdü. Öğrenim yaşamına 1970 yılında Kars Digor’da başladı. 1972 yılında Konya Karapınar Kayalı İlkokulu’nda okula devam etti. İstanbul Halkalı’da aynı sınıfın ikinci dönemini okudu.İşte Yavuz Bingöl ile ilgili merak edilenler...

- Beş yıl aradan sonra yeni albümünüz ‘İhsan’ çıktı. Albümün ismi bir şarkıya ait değil de genel bir isim. Neden ‘İhsan’?



Ben albümlerime genellikle bir şarkının ismini vermiyorum. Bütüne hakim olan duyguya dair isimler koyuyorum. ‘İhsan’, iyilik, bağışlama ve cömertlik anlamına geliyor. Yarım asırlık ömrümü tek kelimeyle nasıl ifade edebilirim diye düşününce ‘İhsan’ geldi aklıma.



- Neden bu kadar beklediniz?

Kendinizi hazır hissetmeniz çok önemli. Bir duyguyu paylaşabilmeniz için kalbinizin ve ruhunuzun ona hazır olması gerekiyor



- Anneniz Şahsenem Bacı’nın da bir türküsü var albümde: Gönül.

‘Gönül’, üç kuşağı bir araya getirdi. Türküyü kızımla okuduk. Anadolu’nun irfan türküleri vardır. Hayata dair çok güzel nasihatlar içerir. ‘Gönül’ de böyle bir türkü. Bende ayrı bir yeri var.



- Müzik yolculuğunuzun 28 yılını doldurdunuz. Zaman neleri değiştirdi?

Valla su gibi derler ya. Zamanın hızına yetişemiyoruz. Temel şeyler değişmiyor. Doğumdan mezara kadar karakteristik özellikleriniz aynı kalıyor. Örneğin 19 yaşındayken yalan söylenmesine kızardım. Bu, 99 yaşıma geldiğimde de böyle olacak. Ama teknoloji ilerledikçe farklı şeyler keşfettikçe hobileriniz ve zevkleriniz değişiyor. Eskiden bilardo oynamayı çok severdim. Ama 15 yıldır oynamıyorum. Şimdi ‘playstation’ oynuyorum.







UZUN ZAMANDIR AŞK YOK



- Çok güzel aşk şarkıları dinledik sizden. Aşkı nasıl tarif ediyorsunuz?

Aşkı kim tarif edebilmiş ki ben edeyim! Başka bir ruh hali. Metabolizma farklı çalışıyor. Çok yüksek yaşanan bir duygu ama tarifi zor. Aslında zamanın değiştirdiği şeylerden biri bu işte. Mesela 19 yaşındayken aşktan ve bir kadından beklentilerin, aradığın özellikler farklı oluyor. Şimdi benim yaşımda çok farklı. Artık ortak zamanı nasıl geçirdiğin daha büyük önem kazanıyor. Fiziksel beğeni ve anlık heyecandan öte sevgi ve saygı öne geçiyor.



- Aşk için ağlar mısınız?

Uzun zamandır aşk yok hayatımda. O yüzden epeydir ağlamıyorum (Gülüyor). Doğanın kanunu bu. Geçmiş dönemde çok ciddi aşk acısı çektiğim olmuştur. Bu da insana ait bir duygu neticede. Zamanla o acıyla baş etmeyi de öğreniyorsun.



- Eski bir röportajınızda bir anınızı anlatmıştınız. Siz aşk acısı çekerken Şener Şen size söyle demiş: Bir sabah kalkacaksın, ceketini giyeceksin. Arabana binip işine gideceksin. Akşam olacak. Bir bakacaksın ki o, gün boyunca hiç aklına gelmemiş. Zamanla her şey geçer...



Doğru hatırlıyorsun. Çok büyük bir aşk acısı çektiğim dönemde Şener Abi’nin ciddi desteğini görmüştüm. Sadece o da değil. Sezen’den (Aksu) de büyük fırça yedim. “Bir daha gitmeyeceksin o kapıya. Biraz rahat dur, yeter artık, kendine gel!” diyerek yumruğunu masaya vurmuştu (Gülüyor).



- Geçiyor mu gerçekten?

İnsanın mezara kadar götürdüğü, kimseye açmadığı gizli bir kutusu var. Ne annesine ne çocuğuna, belki kendine bile açamadığı. Onla yaşamayı öğreniyor insanoğlu. Göğsünde taşıdığı bir sızı gibi. Ancak Allah’ın karşısında, ebedi dünyada açar, yüzleşir belki onunla. O yüzden ne geçiyor ne geçmiyor. Onu kendimiz de çok bilmiyoruz bence.



MEMLEKET NASILSA BEN DE ÖYLEYİM



- Kişisel gündeminizde neler var şu ara? Nasıl hissediyorsunuz?

Bu aralar duygusalım. 19 Ağustos’ta kızımı evlendiriyorum. Çok şükür tanıyan herkesin çok sevdiği, kıymetli bir çocuk yetiştirdik. Daha çok annesi tabii, sağ olsun. Onun dışında memleket gibiyim. Memleket nasılsa ben de öyleyim.



- Memleketin durumu nasıl?

Valla önümüzde yeni bir dönem başlıyor. Yeni sistem vatana millete hayırlı olsun. Bence iyi oldu. Her şey daha hızlı ilerleyecek. Bürokrasinin hantallığından kurtuldu ülke. Her sistemin zaafları vardır ama kervan yolda düzülür derler.



- Eleştiriye açık mısınız? Neden insanlar sizi eleştirince sitem ediyorsunuz?

Aslında eleştiriye açığım. İnsanları dinlemeyi severim. Bir insanı dinlemeli sonra da saçmaladığını düşünüyorsak şayet, “Saçmalıyorsun” demeliyiz. 30 yıldır bağlama çalıyorum, hâlâ müzikte kendimi bir yere koymam. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Ama haksız yere üzerime gelindiğinde üzülüyorum.



BİR RÖPORTAJ VERDİM HAYATIM DEĞİŞTİ



- Her şey Ahmet Hakan’ın röportajıyla başladı. Ondan sonra müzisyen Yavuz Bingöl gitti yerine sürekli siyasi söylemlerde bulunan bir Yavuz Bingöl geldi.



“Bir kitap okudum, hayatım değişti” gibi değil mi? Bir röportaj verdim hayatım değişti (Gülüyor). Haksız da olsalar bu konuda bana öfkeli bir kesim var. Ama onlarla da zaman içinde yeniden ortak duygularda buluşacağımıza eminim.



YAVUZ BİNGÖL KİMDİR?



Yavuz Bingöl, 7 Ekim 1964 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası Kars/Sarıkamış'lı edebiyat öğretmeni Yılmaz Bingöl ve annesi de Kars/Sarıkamış ‘lı halk ozanı müzisyen Şahsenem Bacı'dır. Yavuz Bingöl'ün Oğuz Bingöl ve Efsun adında iki kardeşi vardır. Yavuz Bingöl, babasının işi dolayısıyla öğrenim hayatını çeşitli illerde sürdürdü. Öğrenim yaşamına 1970 yılında Kars Digor’da başladı. 1972 yılında Konya Karapınar Kayalı İlkokulu’nda okula devam etti. İstanbul Halkalı’da aynı sınıfın ikinci dönemini okudu. 1974 yılında Ankara Malazgirt İlkokulu’na geçti. 1975’te burayı bitirerek, Mehmet Akif Ortaokulu’nda eğitimine devam etti. Ortaokulu ikinci sınıfta bırakarak ardından Ankara Devlet Konservatuarı Korno-Piyano bölümüne iyi bir dereceyle girdi.



1979’DA KONSERVATUARDAN AYRILDI



14-15 yaşlarındayken anne babası boşandı. 1979 yılı sonunda konservatuardan ayrılan Bingöl, bir süre müziğe ara verdi. İzmir’in Gültepe semtindeki evine döndü. Evin geçimine katkıda bulunmak için; balık tutup ve denizden midye çıkarıp satmak, su satmak, sigara satmak, inşaatta çalışmak, fırında çalışmak gibi çeşitli işlerde çalıştı.

1983 yılında İzmir’de yaşadığı dönemlerde yeniden müziğe başladı. 1984 yılında askere gitti. 18 ay boyunca Erzurum ve Kars orduevlerinde müzikle ilgili çalışarak kendisini geliştirme fırsatı buldu. 1986’da askerden döndü. Ve 1986 yılında evlendi, “Türkü Sinem”(d.1991) adında bir kızı oldu.



KARİYERİNDEKİ ÖNEMLİ BASAMAKLAR



1987-1989 yılları arasında İzmir Fuarı’na gelen Huri Sapan, Hakkı Bulut, Belkıs Akkale, Hülya Süer, Bergen, İbrahim Tatlıses, Zekeriya Ünlü ve Müslüm Eren gibi birçok sanatçıya bağlamasıyla eşlik etti. Yavuz Bingöl, İzmirli müzisyen arkadaşı Nihat Aydın ile birlikte Grup Umuda Ezgi’yi kurarak yedi yıl protest müzik yaptı.



95 yılında Grup Umuda Ezgi’den ayrılarak kendi müziğini yaratmak üzere çalışmaya başladı ve “Sen Türkülerini Söyle” adlı ilk albümünü hazırladı. Albüm büyük ilgi gördü. “Baharım Sensin”, “Gülen Az”, “Sitemdir”, “Unutulur Herşey” isimli albümleri bulunan Yavuz Bingöl 1998 yılında “Cumhuriyet”, 1999 yılında da “Salkım Hanım’ın Taneleri” adlı filmlerde aldığı rollerle sinemaya da adımını attı. 2008 yılında Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın Üç Maymun adlı filminde başrol oynadı.



Yavuz Bingöl, 2013 yılında “Karagül” dizisinde Ece Uslu, Mesut Akusta ve Hilal Altınbilek ile başrolleri paylaştı.



İzmir’de Narlıdere’de Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bulunduğu sokağa Yavuz Bingöl Sanat Sokağı adı verilmiştir.

1986 yılında ilk evliliğini yaptı, “Türkü Sinem” adında bir kızı oldu. Şimdiye kadar üç kere evlenen Yavuz Bingöl, dördüncü evliliğini şarkıcı Öykü Gürman'la 2014 yılı yazında yapacağını söylemiştir. 4 Ağustos 2015 tarihinde Öykü Gürman ile evlendi.



23 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren “Aşk Sana Benzer” adlı sinema filminde Yavuz Bingöl, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Selim Bayraktar ile birlikte rol aldı.



2015 yılında Iraklı yönetmen Hiner Saleem’in çektiği ve başrollerde Tuba Büyüküstün, Caner Cindoruk, Hazar Ergüçlü, İnanç Konukçu, Devrim Yakut ve Yavuz Bingöl’ün oynadığı “Dar Elbise” adlı sinema filminde oynadı. Canan Ergüder’de bu filmde bir rol almıştı.