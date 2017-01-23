Yedi dizi bizim peşimize düştü!

‘Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?’ şarkısında Pamela ile düet yapan Ümit Besen “Biz ilk kez birlikte sahne alıyoruz. Bu şarkıyı ilk okurken, normal bir şarkı gibi okumadık. Şarkıyı ruhumuzla okuduk ve hissettik, sonra yaşadık ve seslendirdik. Ortaya böyle bir eser çıktı. Şarkı çıktığı ilk hafta hit oldu ve 7 dizi bu parçayı bizim sesimizden kullanmak istedi.” açıklamasını yaptı.