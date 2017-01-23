Yedi dizi bizim peşimize düştü!
Ümit Besen, Pamela ve Bora Duran, önceki gün 41 Burda AVM’de sahne aldı.
- Magazin servisi
‘Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?’ şarkısında Pamela ile düet yapan Ümit Besen “Biz ilk kez birlikte sahne alıyoruz. Bu şarkıyı ilk okurken, normal bir şarkı gibi okumadık. Şarkıyı ruhumuzla okuduk ve hissettik, sonra yaşadık ve seslendirdik. Ortaya böyle bir eser çıktı. Şarkı çıktığı ilk hafta hit oldu ve 7 dizi bu parçayı bizim sesimizden kullanmak istedi.” açıklamasını yaptı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.