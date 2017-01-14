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Yeğeni Barış Manço’nun bronz büstünü yaptı

Uluslararası heykel sanatçısı Emel Vardar, 17 yıl önce kaybettiği amcası Barış Manço’nun büstünü yaptı.

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Sanatçı, Manço’nun 70. yaş gününde bronz malzeme kullanarak yaptığı büstü ilk kez Barış Manço müzesinde sergiledi. Barış Manço’nun büstünü yapmaya karar verme sürecinin hiç kolay olmadığını, çalışırken yoğun duygular yaşadığını belirten Vardar “Bana çok küçük yaşlarda ‘Bu dünyaya insan bir kere gelir, bastığın yeri doldurmalısın’ derdi. Bu sözünü hiçbir zaman unutmadım. Amcam gençlik yıllarında da uzun saçlıydı, benim saçlarım da hep uzundu. Saçlarımızı beraber yıkar beraber kuruturduk ve o sırada çok eğlenirdik. Sanata çok değer veren amcam, beni sanat çalışmalarımda da sürekli olarak teşvik etti.” diye konuştu. 

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