Yemekteyiz 23 Mart kim birinci oldu TV8 yayın akışı Yemekteyiz haftanın kazanan yarışmacısı belli oldu mu

Yemekteyiz 23 Mart kim birinci oldu? Yemekteyiz haftanın kazanan yarışmacısı belli oldu mu? sorusunun yanıtı haberimizde. Yemekteyiz haftanın birincisi için nefesler tutuldu. Her gün bir yarışmacının yemekler yaparak evinde diğer yarışmacıları konuk ettiği ve gün sonunda puanlamanın yapıldığı Yemekteyiz'de haftanın birincisi de merakla bekleniyordu. Yemekteyiz'de haftanın birincisi için gözler bugünkü puanlamada. Haftanın 5 günü boyunca her gün bir yarışmacının yarıştığı Yemekteyiz'de geçtiğimiz dört günün ardından bugün de haftanın finali yapılıyor. İşte Yemekteyiz programında yaşanan son gelişmeler...



YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Bu hafta yarışan Murat Kartbaba, Silva Değirmenci, Hanife Akbulut, Ali Arıç ve Gurbet Ekşi yarıştı. Haftanın ilk günü Murat Kartbaba, evinde dört yarışmacıyı da misafir etti ve hazırladığı yemekler sonrasında gün sonunda puanlama yapıldı ve Murat Kartbaba 14 puan aldı.



Yemekteyiz'in ikinci gününde Silva Değirmenci yarıştı. Yemeklerin yenmesi sonrasında gün sonunda yapılan puanlamada Silva Değirmenci 12 puan topladı ve Murat Kartbaba'nın arkasında ikinci sırada yer aldı.



Yemekteyiz'in üçüncü gününde Hanife Akbulut yarıştı. Gün sonunda yapılan değerlendirmede Hanife Akbulut 11 puan topladı ve üçüncü sırada yer aldı.



Yemekteyiz'in dördüncü gününde Ali Arıç yarıştı. Yemek sonrasında Ali Arıç toplamda 18 puana ulaştı ve bu puanla birlikte Yemekteyiz'de yarışmacıları geçerek birinci sıraya adını yazdırdı.







Yemekteyiz'in son gününde ise Gurbet Ekşi yarışmaya başladı. Gurbet Ekşi'nin yarışmasından sonra puanlamalar yapılacak.



Haftanın finalinde ise Onur Büyüktopçu, yarışmacılara verdiği puanı söyleyecek ve aynı zamanda puanlamalar sonucunda haftanın birincisinin kim olduğunu açıklayacak. Haftanın birincisi belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.



YEMEKTEYİZ MURAT KARTBABA KİMDİR?



Haftanın 1 Günü : Murat Kartbaba: 40 yaşında Restoranda Personel Şefi , Konyalı, Bir Erkek Çocuğu Var.40 yaşında evli ve bir erkek çocuk sahibi olan yarışmacının memleketi Konya’dır. Bir restoranda personel şefi olan yarışmacı, televizyon izlemeyi ve oğlu ile balık tutmayı çok seviyor.



YEMEKTEYİZ SİLVA DEĞİRMENCİ KİMDİR?



Haftanın 2. Günü: Selma Değirmenci Ev Hanımı. 55 yaşındaki Silva Değirmenci evli ve bir çocuk bir torun sahibidir. Aslen İstanbullu olan yarışmacı tekstil işi ile uğraşmaktadır. Ancak şu an çalışmıyor ve ev hanımıdır.



YEMEKTEYİZ HANİFE AKBULUT KİMDİR?



Haftanın 3.Günü : Hanife Akbulut 32 yaşında Pastacı.32 yaşında bekar ve ailesi ile yaşıyor. Hanife Akbulut’un memleketi Trabzon’dur. Pastacı ancak 2 senedir çalışmıyor. Gezmek, arkadaşları ile vakit geçirmek, en sevdiği aktivitelerdendir.



YEMEKTEYİZ ARİ ARINÇ KİMDİR?



Haftanın 4. Günü : Ali Arınç 26 Yaşında Yiyecek İçecek Öğretmeni26 yaşında olan Ali Arıç, evli yiyecek içecek hizmetleri öğretmenidir. Farklı türden kitaplar okumayı, gündem ile ilgilenmeyi çok seviyor. Özgüvenli delikanlı ve hep doğruyu konuşan biridir.



YEMEKTEYİZ GURBET EKŞİ KİMDİR?



Haftanın 5. Günü: Gurbet Ekşi, Evli, Kurumsal İletişim Uzmanı, Bir Çocuk Sahibi.29 yaşındaki Gurbet Ekşi evli ve bir kız çocuk sahibidir. Aslen Afyonlu olan yarışmacı Kurumsal İletişim Uzmanı’dır. Kişisel gelişim kitapları okumayı ve sinemaya gitmeyi çok seviyor.



YEMEKTEYİZ'DE GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?



16 MART 2018 Haftanın sonunda ise en fazla puanı toplayan yarışmacı büyük mükafat olan 10.000 TL’yi kazanacak. Merakla izlenen bölümleri, yemek tarifleri ve yarışmacıların ayrıcalıklı tarzlarını yansıtan sunumları ile Yemekteyiz hafta içi her gün saat 15.45’te Tv8 ekranlarında.Haftanın kazananı Ayşe Sabite Hanım (son gün yarışmacısı) oldu. Kaynak: Yemekteyiz'de Bu Haftanın Birincisi Kim Oldu 23 Mart 2018



TV8 YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NELER VAR?



23 Mart Cuma gününe ait TV8 yayın akışı, sabah 06:45’de “Günaydın Doktor” adlı sağlıklı yaşam programı ile sabaha başlangıç yapıyor. Sağlıklı yaşama dair pek çok tüyoların sunulduğu yayına, alanında uzman pek çok hekim konuk oluyor, heyecan ve renk dolu anlar yaşanıyor. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Survivor 2018” adlı yarışma programının yeni bölümü ekranlara dahil olacak. Heyecan dolu kesitler yaşatan yarışmayı, ailenizle birlikte izleyerek akşamınızı daha keyif verici bir atmosfere dönüştürebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.







Sabah saat 06:45’de “Günaydın Doktor” adlı sabah programı yayın akışına geçecek. Uzman hekimlerin katılımı ile pek çok konu alanına değinen yayın, hem stüdyo konuklarının hem de ekranları karşısındaki seyircilerin sorularına da yanıt buluyor. 08:00’da “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı komedi dolu skeçler sunan renkli program yayına geçecek. Eğlence dolu kesitleri ile tüm izleyenleri güldürmeyi başaran programı hafta içi her sabah TV8 ekranlarınızdan takip edebilirsiniz.



08:30’da “Maşa ile Koca Ayı” adlı renkli çizgi film başlıyor. Çocukların masum eğlencesi olan bu çizgi filmi hafta içi her gün yayın akışına geçiyor. 08:45’de “Gel Konuşalım” adlı magazin programı ile birbirinden keyifli anlar sizleri bekliyor. Hakan Ural ve Seda Akgün ortaklığı ile yörütülen programda, en güncel magazin olayları ele alınıyor ve bilinmeyen şok edici VTR’ler ekranlara aktarılıyor. Her karesinde hem güldürmeyi hem de şaşırtmayı başaran magazin programını sakın kaçırmayın.



11:00’da “Survivor Panorama” adlı güncel yayın ekranlarınızda olacak. Ada hayatındaki son gelişmeleri tek tek takip etmek istiyorsanız bu programı sakın seyretmeyi unutmayın. 13:00’da “Gerçeğin Peşinde” adlı güncel yaşam programı ile yayın akışı devam ediyor. Birbirinden farklı faili meçhul kayıplar ve neden olduğu belirsiz cinayet olayları programın konusunu oluşturuyor, muhabir ekiplerinin detaylı araştırmaları bilinmeyen gerçekleri ortaya çıkartıyor.



15:45’de “Yemekteyiz” adlı yarışma programında hafta finali gerçekleşecek. Programın bu haftaki kazanan şanslı yarışmacını merak ediyorsanız bu renkli bölümü mutlaka seyretmelisiniz. 20:00’da “Survivor 2018” adlı yarışma programı yepyeni bölümü ile ekranlar karşısına geçiyor. 00:15’de “Yemekteyiz” adlı program yayın akışında olacak. 02:15’de “Gerçeğin Peşinde”, ardından 04:15’de ise “Gel Konuşalım” adlı gündüz kuşağına ait iki farklı programın daha tekrar bölümü ile karşılaşabileceksiniz.