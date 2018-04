Yemekteyiz 6 Nisan kim birinci oldu Yemekteyiz programı haftanın finali TV8 izle

TV8'in sevilen ve ilgiyle izlenen yarışması Yemekteyiz'de haftanın final heyecanı başladı. Yemekteyiz 6 Nisan kim birinci olacak? Yemekteyiz programı haftanın finalinde neler yaşandı? Güneş Hanım rakiplerinden kaç puan aldı? Haftanın kazananı kim oldu? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. 5 gün boyunca yarışan ve rakiplerinden daha lezzetli menüler çıkarmak için uğraşan yarışmacılar günlerini tamamlarken haftanın finali gününde birinci olaca kişi belirlenecek. İddialı yarışmacıların bulunduğu Yemekteyiz programında bu hafta, birincilik için adaylar, en iyi yaptığı yemeklerini hazırlayıp misafirlerini ağırladılar. Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgi ve keyifle izlenen Yemekteyiz yarışması bugün finali gününde Güneş Hanım rakipleri için menüsünü hazırladı. İşte 6 Nisan Yemekteyiz programı haftanın finalinde yaşananlar ve birinci olan isim...



YEMEKTEYİZ YARIŞMA PROGRAMI KİM BİRİNCİ OLACAK?



Yemekteyiz yarışma programı haftanın birincisi 6 Nisan 2018 Cuma akşamı TV8'de yayına girecek yeni bölümde belli olacak. Haftanın birincisi seçilir seçilmez haberimizdeki yerini alacaktır..



YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KAÇ LİRA ÖDÜL ALIYOR?



Tv 8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanmakta olan Yemekteyiz programı kaldığı yerden devam ediyor. Onur Büyüktopçu’nun sunumu ile gerçekleşen yarışmada zaman zaman gerginlikler ve tartışmalar olsa da Onur Bey’in uyarıları ile yarışmacılar daha fazla ileri gitmeden engelleniyor. Her gün 1 Yarışmacının evinde düzenlenen organizasyonda yarışmacılar bir birine puan vererek haftanın birincisini belirliyor. haftanın birincisi olan yarışmacı 10 bin TL para ödülününde sahibi oluyor.







YEMEKTEYİZ PROGRAMI YARIŞMACILARI KİMDİR?



Yemekteyiz 1. gün yarışmacısı olan Selçuk Girgin 45 yaşında ve bekardır. Aslen İstanbullu’dur. Veteriner olan yarışmacı şu an çalışmıyor. Keman, darbuka ve klarnet çalmak en sevdiği aktivitelerdendir.



Yemekteyiz 2. gün yarışmacısı Dilan Aydan Samahor Çam ise 22 yaşındadır. Evli olan yarışmacı önceleri saha satış direktörlüğü yapmış fakat şu an çalışmıyor. Açık lisede Yiyecek İçecek bölümünde okuyor.



Yarışmada 3. gün yarışmacısı ise Çiğdem Selamet olacak. Çiğdem Hanım 38 yaşında ve bekardır. Annesi ile yaşayan yarışmacının memleket ise Edirne’dir. Restoran işletmecisi olan yarışmacı amatör olarak müzik ile ilgileniyor.



Yemekteyiz 4. gün yarışmacısı ise Salih Epyıldız olacak. 33 yaşında olan Salih Bey evli ve 4 çocuk sahibidir. Aslen Siirtli olan yarışmacı Bilgisayar Teknisyeni olarak çalışmaktadır. Hobileri arasında balık tutmak, yürüyüş yapmak ve elektronik aletler ile ilgilenmek bulunuyor.



Yemekteyiz 5. gün yarışmacısı olan Güneş Eren Doğan ise 22 yaşında evli ve bir erkek çocuk sahibidir. Aslen Bitlisli’dir. Halk ve İlişkiler Uzmanı ancak şu an çalışmıyor. Spor yapmak, yeni yerler keşfetmek, müzik dinlemek en sevdiği aktivitelerdendir.



YEMEKTEYİZ YARIŞMA PROGRAMI KİM KAÇ PUAN ALDI?



Yemekteyiz pazartesi günü yarışan Selçuk Bey yarışmada en çok eleştirilen yarışmacı olacağa benziyor. Diğer yarışmacılar tarafından yaptığı yemekleri puanlanan Selçuk Bey, Güneş Hanım’dan 3, Salih Bey’den 3, Dilan Hanım’dan 3, Çiğdem Hanım’dan 4 puan alarak toplamda 13 puan aldı. 2. gün yarışmacısı olan Dilan Hanım ise Salih Bey’den 4, Güneş Hanım’dan 4, Selçuk Bey’den 1, Çiğdem Hanım’dan 4 puan alarak toplamda 13 puan aldı. Her iki yarışmacı da 13 puan aldı.



Yemekteyiz kaldığı yerden devam ederken yarışmada Onur Bey’in vereceği puanlarda etkili olacak.