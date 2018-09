Yemekteyiz 7 Eylül'de kim kazandı? Yemekteyiz yarışması haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz yarışması haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz 7 Eylül'de kim kazandı? Haftanın birincisi kim oldu? 10 bin TL ödülü kim kazandı? Merak edilen detaylar haberimizde. Yemekteyiz haftanın birincisi dün akşam yenilen yemekler ve yapılan puanlamanın ardından belli oldu. Ekranların sevilen yarışması Yemekteyiz TV 8 ekranlarında izleyicilerle buluştu. Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışma reyting yarışında da birçok yapımı geride bırakıyor. Dün yayınlanan Yemekteyiz'de heyecan yine çok yüksekti. Yemekteyiz'de dün akşam haftanın finali heyecanı yaşandı. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyorlar. İşte gerilimin oldukça arttığı Yemekteyiz'de haftanın birincisi



YEMEKTEYİZ YARIŞMASI HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Yemekteyiz programının bu haftaki birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi Müslüm Can Ünal oldu.







BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLER?



Emin Çetin



Yemekteyiz'de Haftanın 3. gün yarışmacısı Emin Çetin Apartman görevlisi, Yozgatlı ve 2 çocuk sahibi. 20 yıllık evli.



Müslüm Can Ünal



Yemekteyiz'de Haftanın 2. gün yarışmacısı Müslüm Can Ünal öğrenci ve yemek yapmayı çok seviyor.



Yemekteyiz yarışmacısı Müslüm Can Ünal izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden oldu. Müslüm Can Ünal Öğrenci ve bekardır. Mesleği aşçılık olan Ünal doğa yürüyüşü yapmayı sevmektedir. 20 yaşında olan yarışmacı aslen Mersinli. Hobileri arasında yüzmek ve bowling oynamak yer alıyor. Genç yarışmacı kendisini hırslı ve zoru seven birisi olarak tanımlıyor.



Nalan Toprak



Yemekteyiz yarışmacısı Nalan Toprak izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden oldu. Mesleği fizyoterapist olan Toprak bekar olduğunu belirtti. Ayrıca Nalan Toprak'ın futbol hakemliği yaptığı biliniyor. Alt Liglerde maç yöneten Toprak, programda dördüncü gün ekranlarda olacak.



İsmican Budak



Yemekteyiz yarışmacısı İsmican Budak izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden oldu. Budak, Ünal kendini ses taklidi konusunda yetenekli, mütevazi ve duygusal olarak tanımlıyor. 33 yaşında olan İsmican Budak aslen Ankaralı'dır. İsmican Budak, kukla sanatçılığı, oyunculuk ve güzellik uzmanı işleriyle uğraşmaktadır.



Nevra Aya



Yemekteyiz yarışmacısı Nevra Aya izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden oldu. Budak, Ünal kendini ses taklidi konusunda yetenekli, mutevazi ve duygusal olarak tanımlıyor. 42 yaşında olan Nevra Aya aslen İstanbul'ludur. Nevra Aya kurumsal iletişim uzmanı işiyle uğraşmaktadır. Aya, 2 çocuk sahibidir.

TV 8



TV8, 22 Şubat 1999 tarihinde MNG Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan, 2013 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Merkez stüdyoları Sarıyer'de bulunmaktadır. Mart 2016'da NBA yayın haklarını almıştır.



Haber kanalı olarak yayın hayatına başlayan TV8, 2003 yılında format ve logo değiştirerek ulusal kanallar arasına katıldı.



TV8, 9 Eylül 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir.





13 Kasım 2013'te kanal, Acun Ilıcalı'ya satılmıştır.



Acun Medya'ya geçmesiyle beraber tekrar format değişikliğine giderek TV8 eğlence kanalı oldu. Acun Ilıcalı'nın kanal da haber programlarının bulunmasını istemediğini açıklamasının ardından, bunun sonucu olarak TV8 Ana Haber, HaberAktif gibi haber programları sona erdi, TV8'in haber departmanında çalışanların ise işlerine son verilip kanalla yollarının ayrılmasına gidildi. Ayrıca Kanaltürk'ten transfer edilen Telegol programı da yayından kaldırıldı.



Eylül 2014'ten itibaren Acun Medya'daki tüm programlar TV8'e taşındı. Ayrıca kanal Copa del Rey, Coppa Italia karşılaşmalarının yayın hakkını satın aldı. Mart 2016'dan itibaren NBA maçlarını da yayınlamaya başladı.



1 Eylül 2014 saat 20.00'de logosunu, jeneriklerini ve sloganını değiştirdi. Aynı zamanda Digiturk platformu üzerinden de eş zamanlı HD yayına geçti. 18 Şubat 2015'te TV8'in HD yayını, Türksat üzerinden de yayına başladı.



5 Ocak 2015'te Bu Tarz Benim'i Show TV'den transfer ederek yayınlamaya başladı.



3 Temmuz 2015 tarihinde Survivor All Star finali gerçekleşti.



12 Kasım 2015'te Doğuş Yayın Grubu, TV8'in hisselerinin %30'unu satın alarak kanala ortak oldu.



6 Ekim 2016'da TV8,5 yayına başladı. 3 Mart 2017'de HD yayına geçti.



ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?



Onur Büyüktopçu 24 Nisan 1982’de İstanbul’da doğdu. Türk oyuncu, cast direktörü ve menajerlik yapmıştır. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.



Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de İstanbul’da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir’de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere’ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy’de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı



Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-17 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı. Şimdilerde TV8’de yayınlanan Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapmaktadır. Oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.



ONUR BÜYÜKTOPÇU’NUN FİLMOGRAFİSİ



SİNEMA



2007 Memleket Hikayeleri Hüseyin Başrol

2009 Hürmüz Gelin Süleyman Başrol



TELEVİZYON



2003 Lise Defteri Yusuf Yardımcı karakter

2004 Yabancı Damat Emre Konuk oyuncu

2006 Fırtınalı Aşk Nedim Yardımcı karakter

2006 Doktorlar Konuk oyuncu

2007 Tatlı Bela Fadime Özgür Yardımcı karakter

2007 Kavak Yelleri Hakan Yardımcı karakter

2007 Üç Tatlı Cadı Yemek hocası Yardımcı karakter

2010 Güz Gülleri Yardımcı karakter

2011 Kollama Konuk oyuncu (132. bölüm)

2015-2017 Kiralık Aşk Koray Sargın Yardımcı karakter

2017-günümüz Yemekteyiz Kendisi Sunucu