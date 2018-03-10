Yemekteyiz kazanan isim açıklandı! 9 Mart Yemekteyiz haftanın birincisi kim?

Yemekteyiz'de gergin haftanın sonunda birinci olan isim belli oldu... Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi kim oldu? 9 Mart 2018 Yemekteyiz'de bu hafta kimler yarıştı? soruların yanıtları haberimizde. Ekranların en keyifli, en çok izlenen yarışması Yemekteyiz'de nefesler tutuldu. 5 - 9 Mart haftası yarışan Orhan Bey, Gizem Hanım, Ceyda Hanım, Özden Bey ve Lamia Hanım arasında kıyasıya bir rekabet geçti. Haftanın kazananı henüz belli olmadı. Farklı formatı, eğlenceli sunumu ve hırslı yarışmacılarıyla her hafta içi ekranlardaki izleyicilere keyifli dakikalar yaşatan Yemekteyiz'de bu hafta da çekişmeli bir rekabet haftası oldu. Orhan Bey, Gizem Hanım, Ceyda Hanım ve Özden Bey'den sonra bu haftanın son yarışmacısı Lamia Hanım oldu. Çekişmeli geçen haftada Orhan Bey ve Ceyda Hanım arasında yaşanan gerginlik haftaya damgasını vurdu.Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi Orhan bey oldu.



YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ KAZANANI VE PUANLARI 9 MART 2018



1. gün yarışan Orhan Bey:



2. gün yarışan Gizem Hanım:



3. gün yarışan Ceyda Hanım:



4. gün yarışan Özden Bey:



5. gün yarışan Lamia Hanım:



YEMEKTEYİZ ORHAN AYTEK KİMDİR?

1. Gün Orhan Bey yarıştı.41 yaşında olan Orhan Aytek evli ve 2 oğlu bulunuyor. Aslen Makedonyalı olan yarışmacı ayakkabı mağazası sahibidir. Seyehat etmek, müzik dinlemek ve motosiklet sürat teknesi kullanmak en sevdiği aktivitelerdendir.

YEMEKTEYİZ GİZEM KIRKAPAN KİMDİR?

2. Gün: Gizem Kırkapan ( Ev Hanımı) yarıştı.25 yaşındaki Gizem Kırkaplan evli ve bir erkek çocuk sahibidir. Memleketi Malatya olan yarışmacı evlenmeden önce bankada çalışıyormuş. Ev hanımı olan yarışmacının hobileri arkasında gezmek, spor yapmak ve kitap okumak bulunuyor. Konuşmayı seven eğlenceli biri olduğunu söylüyor.

YEMEKTEYİZ CEYDA ÖZATA KİMDİR?

3. Gün Ceyda Özata ( Ev Hanımı) yarıştı. Aslen Trabzonlu olan Ceyda Özata 31 yaşındadır. Evli ve 3 çocuk sahibi ve ev hanımıdır. Gezmeyi, tatil yapmayı, sinemaya gitmeyi, internette vakit geçirmeyi çok seviyor.

YEMEKTEYİZ ÖZDEN AKĞÖĞ KİMDİR?

4. Gün: Özden Akğöğ ( Dekoratör) yarıştı.49 yaşında evli ve 3 kızı bulunuyor. Memleketi Trabzon olan yarışmacı Belçika’da yaşıyor ve sürekli İstanbul’a geliyor. Dekoratör olan yarışmacı değişik kültürler tanımak, spor yapmak, en sevdiği aktivitelerdendir.



YEMEKTEYİZ LAMİA EDREMİT KİMDİR?

5. Gün: Haftanın son günü yarışacak olan isim ise; Lamia Edremit ( Ev Hanımı). Aslen İstanbullu olan yarışmacı 47 yaşında evli ve 2 erkek çocuk sahibidir. Tam bir hayvansever olan yarışmacı 4 köpeği ve 1 raconu bulunmaktadır. Yemek yapmayı, arkadaşları ile buluşmayı çok seviyor. Kendisini sakin ve saygılı biri olarak görüyor.

GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?

Haftaiçi hergün TV 8ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'in 26 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında yarışan yarışmacılardan kazanan belli oldu. 2 Mart Yemekteyiz'in kazananı Batıkan Bey oldu.26 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında sırasıyla Dilek Hanım, Semih Bey, Tuğba Hanım, Batıkan bey ve son gün ise yarışmanın en çok konuşulan isimi Canan Hanım yarıştı.

Canan Hanım'ın mutfağı ve yemekleri çok beğenildi. Ancak Semih Bey ve Tuğba Hanım arasında gergin dakikalar yaşandı. Renkli ve sürprizlerle dolu bir haftayı ekranlara taşıyan Yemekteyiz programında 26 Şubat - 2 Mart haftanın kazananı Batıkan Bey oldu.

YEMEKTEYİZ ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR? ASLEN NERELİDİR?

Yemekteyiz yenilenen hali ve sürprizleriyle ekranlara geri döndü. Daha önce pek çok farklı formatla ve kanalda yayınlanan Yemekteyiz’in asıl sürprizi ise Onur Büyüktopçu oldu. Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Onur Büyüktopçu da puanlamaya katılarak birinciyi belirlemede etkili olacak. Peki Kiralık Aşk’ın Koriş’i olarak pek çok kişinin gönlünü fetheden Onur Büyüktopçu kimdir?Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de doğdu. İngiltere 'de, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol oynayan Onur Büyüktopçu, en son olarak Kiralık Aşk adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Onur Büyüktopçu oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.



YEMEKTEYİZ HANGİ GÜN SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Yapımcılığını Bloom Medya'nın yaptığı "Yemekteyiz" HAFTA İÇİ HER GÜN 15:45'te Onur Büyüktopçu sunumu ile TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yemekteyiz ile ilgili tüm detayları haber sitemiz bolgegundem.com'dan takip edebilirsiniz.