Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu 27 Nisan 2018 Yemekteyiz yarışmasında haftanan kazanan ismi kim

Yemekteyiz yarışması haftanın birincisi kim? Yemekteyiz 27 Nisan 2018 haftanın kazanan ismi belli oldu mu? Yemekteyiz 23 - 27 nisan haftasında yarışan yarışmacılardan hangisi birinci oldu? soruların yanıtı merak konusu oldu. TV 8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Yemekteyiz'de cuma günü final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'da bugün haftanın birincisi belli olacak.Yemekteyiz bu haftaya yine bomba konuklarla başladı. Haftanın finali ile Yemekteyiz 27 Nisan 2018 Cuma günü ekrana gelecek. Yemekteyiz 27 Nisan 2018 haftanın birincisi bugün belli olacak. Saat 15.45'te ekrana gelecek olan Yemekteyiz yarışmasında heyecan dorukta.Yemekteyiz'de 23 - 27 Nisan haftasında yarışan isimler; Saadet Hanım, Sibel Hanım, Nezahat Hanım, Rümeysa Hanım ve Dilara Hanım oldu. Yemekteyiz'de ilk defa beş kadın yarışmacı yarıştı. Haftanın beş günü birinci olabilmek ve 10.000 TL ödülün sahibi olabilmek için yarışan yarışmacıların puanlarında, Onur Büyüktopçu'nun verdiği yarışmacıların yemeklere ve misafirperverliklerine verdiği puanlar da etkili oluyor. Bugünkü bölümün ardından haftanın birisincisi ortaya çıkacak. Büyük ödülü alacak. Haftanın birincisi belli olur olmaz sayfamıza ekleyeceğiz. İşte final gecesinde haftanın birincisi...



YEMEKTEYİZ YARIŞMASI HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM 27 NİSAN 2018



YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN PUANLAMA SIRALAMASI



1. Gün Saadet Hanım yarıştı. Gül Hanım yarışmacılardan; toplam 18 puan aldı.



2. Gün Nezahat Hanım yarıştı. Nezahat Hanım yarışmacılardan toplam 17 puan aldı. Ancak Nezahat Hanım'ın evine kendi çatal bıçaklarını getiren Sibel Hanım herkesin tepkisini topladı. Nezahat Hanım ve Sibel Hanım arasında gergin dakikalar yaşandı.



3. Gün Sibel Hanım yarıştı. Sibel Hanım yarışmacıların hepsinden düşünk puan alarak kendi gününü 12 puan ile kapattı. Nezahat Hanım kendisine saygısızlık yaptığını düşündüğü için Sibel Hanım'ın yaptığı yemekeri sürekli eleştirdi.



4. Gün Rümeysa Hanım yarıştı.



5. Gün ise Dilara Hanım yarışacak.Yarışmacıların aldığı bu puanların yanı sıra Onur Bey'in de vereceği puanlar etkili olacak. Ancak şu ana kadar en yüksek puanı 18 puan ile haftanın ilk günü yarışan Saadet Hanım aldı.



YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMDİR?



1.GÜN: SAADET ÖZCAN KİMDİR?



29 yaşındaki Saadet Özcan bekar. Memleketi Uşak olan Saadet Özcan, Yemekteyiz'in birinci gün yarışmacısı. Danışman olan yarışmacı, trekking yapmayı, yüzmeyi ve müzik dinlemeyi çok seviyor.







2. GÜN: NEZAHAT AYDIN KİMDİR?



Nezahat Aydın 44 yaşında ve Yemekteyiz'in 2. gün yarışmacısı. Aslen Sinoplu olan Nezahat Aydın, evli ve 2 çocuk sahibi. Ev hanımı olan yarışmacı, fotoğraf çekilmeyi ve eşiyle gezmeyi çok seviyor. Kendini öz güveni yüksek, dedikodu yapanları sevmeyen biri olarak tanımlıyor.







3.GÜN: SİBEL GÜL KİMDİR?



Sibel Gül 41 yaşında ve Yemekteyiz'in 3. gün yarışmacısı. Aslen Siirtli olan yarışmacı, 3 çocuk sahibi. Ses sanatçısı olan yarışmacı, 20 yıldır sahne alıyor. Doğayı ve piknik yapmayı çok seven yarışmacı, kendini 6. hissi kuvvetli ve karşısındaki insanı çabuk analiz eden biri olarak tanımlıyor.







4.GÜM: RÜMEYSA ÇAKMAK KİMDİR?



Rümeysa Çakmak 56 yaşında ve Yemekteyiz'in 4. gün yarışmacısı. Ev hanımı ve 1 erkek çocuk sahibi olan yarışmacı aslen Antakyalı. Kendini dört dörtlük bir kadın olarak tanımlayan yarışmacının 15 kedisi, 1 köpeği ve 2 tane yayınlanmamış şiir kitabı bulunuyor.







5. GÜN: DİLARA AKIN KİMDİR?



Dilara Akın 27 yaşında ve bekar. Aslen Çerkez olan Akın, Yemekteyiz'in 5. gün yarışmacısı. İlaç depo sahibi olan yarışmacı, Survivor'a katılabilmek için kick boks yapmış, katılamayınca bırakmış. Dilara Akın kendini hayata ve insanlara pozitif bakan birisi olarak tanımlıyor.







GEÇTİĞİMİZ HAFTA YEMEKTEYİZ PROGRAMINDA KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?



Ekranların en çok izlenen, reytingleri alt üst eden programı Yemekteyiz'in geçtiğimiz haftanın birincisi şu şekilde.



Yemekteyiz'in geçtiğimiz haftanın şampiyonları 26 puanla TURAN VE CEVDET bey oldu ve 10 bin TL ödülü bölüştüler.



YEMEKTEYİZ TURAN BEY KİMDİR?



Turan Akbaş 23 yaşında. Bekar memleketi Isparta. Modelist olan yarışmacı komşuları ve arkadaşları ile altın günü yapmayı, roman havası oynamayı çok seviyor. Turan Akbaş ilk gün yarışmacısıydı.



YEMEKTEYİZ CEVDET BEY KİMDİR?



Cevdet Sekili 38 yaşında. Evli ve 4 çocuk sahibi. Aslen Çorumlu. Restaurant işletmecisi olan Sekili'nin bir adet yemek kitabı buluunuyor. Cevdet Sekili ikinci gün yarıştı.



YEMEKTEYİZ PROGRAMI HAKKINDA



Haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacı evine konuk ediyor. Onlar yemek yaparken, Onur Büyüktopçu da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 10.000 TL'yi kazanıyor. Yemekteyiz hafta içi her gün 15.45'te ekrana geliyor.