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Yeni bir Kurtlar Vadisi mi geliyor?

Kanal D, yeni dizisi 'İsimsizler'in ilk tanıtımını yayınladı... Fragman 'yeni bir Kurtlar Vadisi mi geliyor' dedirtti.

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Kanal D, yeni dizisi için iddialı bir fragman yayınladı. "İsimsizler" adlı dizinin çok yakında Kanal D ekranlarında olacağı duyurulurken, fragman müziği ve kullanılan görseller, Kurtlar Vadisi tadındaydı...

Tanıtım videosunda oyuncuların isimlerine ve görüntülerine yer verilmemesi dikkat çekti...

Barakuda Film & Es Film; Ahmet Kayımtu, Yusuf Esenkal, Serdar Öğretici’nin yapımcılığını üstlendiği, Osman Kaya’nın yönetmenliğini yaptığı Kanal D’nin iddialı projesi İsimsizler’in senaryosu ise Mustafa Burak Doğru, Serkan Birlik, Ayça Mutlugöl ve Hale Çalap’a emanet. (Medyaradar)

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