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Yeni yaşı tabak kırarak kutladı

Şarkıcı Funda Arar’ın müzisyen eşi Febyo Taşel, yeni yaşını önceki akşam Zorba Taverna’da kutladı.

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Eşinin mutlu gününde yakın arkadaşı Kubat’la birlikte Funda Arar, sahneye çıkıp Göknur ile tabak kırdı. Yıllar önce sahneye Zorba’da sahneye çıkan Arar “Bu sahnenin çok tozunu yuttum o yüzden kendimi hiç yabancı hissetmiyorum” diyerek şarkılarını seslendirdi. 

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