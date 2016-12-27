Yeni yaşı tabak kırarak kutladı
Şarkıcı Funda Arar’ın müzisyen eşi Febyo Taşel, yeni yaşını önceki akşam Zorba Taverna’da kutladı.
- Magazin servisi
Eşinin mutlu gününde yakın arkadaşı Kubat’la birlikte Funda Arar, sahneye çıkıp Göknur ile tabak kırdı. Yıllar önce sahneye Zorba’da sahneye çıkan Arar “Bu sahnenin çok tozunu yuttum o yüzden kendimi hiç yabancı hissetmiyorum” diyerek şarkılarını seslendirdi.
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